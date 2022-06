Da tempo il genere maschile non è più forzato a dimostrarsi sempre “forte e vigoroso” come numerose forme di preconcetto hanno portato a percepire nel corso della storia. Un uomo può essere libero (anche se dipende dai contesti) di manifestare i propri tratti anche se questi possono farli apparire come “deboli”. Anche il concetto di lamentarsi non è assolutamente appannaggio del genere femminile ma esistono eccome uomini “piagnoni”. Ecco quali sono i segni zodiacali che definiscono questa forma categoria piuttosto specifica di uomini.

Conosci gli uomini piagnoni dello zodiaco? Attenzione, ecco quali sono!

Vergine

Ha la tendenza ad apparire forte, inflessibile, quasi rigoroso e freddo. E non ha difficoltà a farlo, ma in alcuni specifici contesti soffre particolarmente e si dimostra emotivo manifestando anche una tendenza a lamentarsi, addirittura “forzando la mano”. Ribadisce la propria posizione senza paura di esagerare e anche quando deve “vendicarsi” non lo fa in maniera discreta, anzi.

Cancro

E’ abbastanza drammatico e teatrale di natura, quindi non dovrebbe essere una sorpresa trovare Cancro in lista. L’uomo in questione infatti ama sottolineare in modo molto evidente qualsiasi fonte del proprio disagio, senza avere paura dei risvolti e dell’impatto sulle altre persone. E’ un piagnone vero!

Pesci

Più spontaneo ma comunque un lamentoso di primo livello anche Pesci che ha la difficoltà opposta, ossia non comprende perchè dovrebbe “ingoiare i bocconi” amari che la vita sembra voler costringere a “mandar giù”. Non è un tipo da dimenticare i problemi e tende a fare storytelling anche sulle piccolezze.