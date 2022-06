Compromessi? No grazie, sembrano voler urlare al mondo alcune personalità che sono famose per essere “dure come la roccia” quando si tratta di modificare anche solo superficialmente e leggermente il proprio modus operandi. Anche se in alcuni casi tutto questo sembra un capriccio o poco più, la mente di queste persone molto spesso non “può” apparire meno inflessibile per motivi anche molto radicati. Secondo l’oroscopo questa sorta di “divergenza” della testardaggine può avere basi difficili da identificare ma lo zodiaco ci viene in “aiuto”. Ecco i segni più inflessibili dello zodiaco.

Ecco i 3 segni zodiacali più inflessibili. Ci sei anche tu?

Scorpione

Lo Scorpione è famoso per essere inflessibile anche se non ne avrebbe sempre le motivazioni. La sua inflessibilità è percepita non un capriccio ma parte del modo di risultare coerenti, che rappresenta una sorta di “fissazione” tipica del segno. Tuttavia è difficile contrastare la logica dietro a tutto questo. Bisogna solo assecondarli.

Leone

Inflessibili quasi senza saperlo, Leone anche da adulto resta bambino in molti casi e anche quando non viene soddisfatto manifesta un atteggiamento di inflessibile “perchè si”. Difficile trovare motivazioni più profonde, e anche se ce ne sono, Leone non si fa troppi problemi a spiegarle.

Ariete

Non è il più coerente ma sicuramente il più “duro” e inflessibile sopratutto quando c’è da prendere una decisione e bisogna cambiare idea o comunque qualcosa. Se può, Ariete diventa cocciuto e difficile da smuovere. I nati sotto questo segno dicono solitamente che è per “principio”. Sarà vero? In alcuni casi probabilmente si.