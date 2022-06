Siamo inevitabilmente “attratti” o comunque portati ad apprezzare nella maggior parte dei casi chi manifesta una tolleranza generica nei confronti dei contesti sociali, perchè nella maggior parte dei casi si tratta di personalità dall’animo mite e “democratico“. Questi individui sono soliti non assumere atteggiamenti radicali ed hanno la capacità naturale di chiudere un occhio o anhe entrambi quando necessario. Spesso sono percepiti come flessibili e “buoni” e secondo lo zodiaco, questi profili sono rappresentati da alcuni segni zodiacali. Ecco i “tolleranti” per eccellenza.

Ecco i segni più tolleranti dello zodiaco. Ecco i primi 3

Scorpione

Non è facile entrare immediatamente nelle grazie dello Scorpione che è uno che bada non tanto alle parole quanto ai fatti. Quando percepisce che dall’altra parte c’è genuinità ed onestà a sufficienza diventa molto affidabile e flessibile, un vero tollerante anche nelle idee. Un autentico democratico ma non per questo uno che “lascia passare tutto”.

Bilancia

E’ quello “tranquillo” che non si sbilancia (perdonate il gioco di parole) quasi mai, ma nella continua e costante ricerca dell’equilibrio è difficile che si intestardisca con qualcuno. Anche se a volte sono un po’ tediosi e pesanti, i Bilancia non sembrano assolutamente in grado di non essere naturalmente tolleranti.

Toro

Fa tanto il “duro”, ma in realtà è chiaro che rappresenta la tolleranza e la “bontà d’animo” nel senso più puro e radicato del termine. Toro è un segno “umanista”, legato alla famiglia e se è severo a tratti è perchè vuole il bene delle persone che conosce. Questo non sarebbe possibile se non fosse un “tollerante nato”.