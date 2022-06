Il termine “brutale” indica in senso generale qualcosa di considerato “opposto” alla gentilezza ed alla discrezione, e manifesta nella maggior parte dei casi, un senso di aggressività nelle persone che si hanno intorno. Una personalità brutale può esserlo sia fisicamente, ad esempio chi è solito fare grande uso del linguaggio del corpo, ma anche nelle parole, ad esempio nei giudizi. Se a tratti questo può evidenziare una certa “energia” e forza d’animo, c’è il rischio che questo tratto possa far percepire “male” i segni zodiacali più brutali, che sono i seguenti.

Ecco i segni zodiacali “brutali” secondo lo zodiaco. Quali sono?

Ariete

Sono trasparenti, diretti e tendenzialmente sinceri ma questo non li giustifica quando sono, ossia nella maggior parte dei casi, quasi completamente privi di tatto. Come detto, tendono ad auto giustificarsi quando “superano in limite”, pur comprendendo che si tratta di un errore. Anche in questo caso però si tratta dell’unico modo che Ariete conosce per relazionarsi.

Leone

Brutali quasi senza volerlo. Leone è un profilo istintivo che spesso è brutale non tanto nei modi di fare “fisici” quanto nelle parole. Anche se fa gaffes, magari manfestandoo una scarsa sensibilità nel rispettare le idee differenti dalle proprie, semplicemente non se ne rende conto.

Vergine

Vergine è a metà da questo punto di vista, da un certo punto di vista si aspetta che le persone tendano ad apprezzare questo modo di fare così diretto ed estremo, ma dall’altra non si rendono conto che questo può compromettere i rapporti umani, quasi sempre.