La definizione di assurdo spesso viene associata alla stranezza, a bizzarro, a qualcosa che non è specificamente definito e non segue i canoni ai quali siamo abituati, sopratutto quando bisogna identificare qualcsoa o qualcuno in un modo rapido. Rappresenta l’illogicità spinta, pura e semplice e quindi se da una parte un individuo che può subire questa nomenclatura può essere concepito come fuori dal comune, dall’altra può essere fonte di interesse. I segni zodiacali definibili “assurdi” seguono a volte una logica tutta propria, quindi l’assurdità e solo percepita, ma in alcuni casi neanche loro sanno spiegare cosa li rende così particolari.

I segni più assurdi di tutti! Cosa dice lo zodiaco, quali sono?

Vergine

Rappresentano le personalità dai due volti, anche se almeno inizialmente quello “mostrato” è quasi sempre quello austero, serio e razionale. Vergine riesce ad essere coerente con questa descrizione che è effettivamente calzante, ma a larghi tratti diventa impossibile da decifrare, “trasformandosi” in qualcuno di profondamente eccentrico.

Scorpione

Assurdo sopratutto perchè non è così umorale ma sembra volerlo manifestare a più livelli. Secondo il punto di vista dei diretti interessati non sono loro ad essere strani ma è il resto del mondo a palesare una bizzarria diffusa. Senza un senso logico diventano scostanti e scontrosi.

Cancro

Assurdi perchè hanno un controllo molto flebile sulle proprie azioni e volontà: Cancro sembra scegliere di farsi abbindolare e controllare da alcune persone, mentre in altre situazioni è assolutamente padrone del proprio destino. Impossibile trovare una logica in tutto ciò, neanche loro ci riescono.