Le teorie del complotto esistono da praticamente quando esiste la libera informazione, ma è con la diffusione di internet, e sopratutto dei social media che lo sviluppo e la diffussione di complotti più o meno verosimili hanno iniziato a diventare qualcosa di rilevante, addirittura uno dei simboli di questa prima parte di 21° secolo. Anche il funzionamento stesso dei mezzi di informazione porta le persone a cercare “rifugio” in teorie più o meno assurde ma che inevitabilmente riescono a far sentire “bene” chi sceglie di crederci. Ovviamente non siamo tutti uguali, e alcune personalità sembrano essere particolarmente sensibili a diventare complottisti. Quali sono questi segni zodiacali?

I segni zodiacali più “complottisti” dello zodiaco. Sai quali sono?

Cancro

E’ alla costante ricerca di una comfort zone, sia fisica che sopratutto mentale. Si tratta di un segno che anche se gode di una spiccata intelligenza, tende a farsi “ingannare” anche dalle idee e dalle teorie più assurde, che non rendono giustizia alla propria sensibilità ed intelligenza.

Capricorno

E’ fermamente convinto di alcune teorie pur senza una base adeguata, e inevitabilmente tende a legarsi a persone che la pensano come loro. Questo fortifica il loro stato d’animo anche se tende a renderle anche meno “aperte” verso il resto del mondo.

Leone

Ingenuo e fondamentalmente non così interessato a trovare risposte “differenti” dal mainstream, Leone tuttavia incappa nelle teorie meno assurde ma comunque verosimili. Il punto che è che nella maggior parte dei casi anche queste sono sconfessate, difficilmente verifica le fonti e quindi tende a dare l’impressione di essere un boccalone.