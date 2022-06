Invasi dalle formiche? Non preoccupatevi, ecco come fare

Se vi ritrovate invasi dalle formiche non preoccupatevi esiste una soluzione naturale per risolvere in fretta il problema. Per fortuna, questo tipo di insetti mal sopporta determinati aromi che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Dovremo però avere delle accortezze preliminare per far sì che le formiche non siano stimolate a entrare nella nostra abitazione.

Come prevenire l’invasione delle formiche

Per evitare di veder spuntare da qualche parte una fila ordinata di formiche operaie dobbiamo rendere gli ambienti di casa il meno appetibili possibile. Le formiche, infatti, sono attratte proprio dalla ricerca di cibo. Se lasciamo delle briciole sparse sulle superficie della cucina o sulla dispensa loro ne capteranno l’odore.

Per questo motivo dobbiamo rimuovere tutti gli scarti alimentari e chiudere in modo ermetico che confezioni di cibo. Dobbiamo altresì fare molta attenzione ai bidoni della spazzatura. Non lasciamo i sacchetti aperti ma chiudiamoli così come il coperchio. In questo modo anche se sentiranno qualche odore piacevole non riusciranno a entrare nel sacchetto e si allontaneranno.

Quando oramai siamo invasi dalle formiche

Qualora questi insetti così insistenti avessero già varcato la soglia di casa e ne vedessimo girovagare in gran numero è ora di intervenire subito. La prima cosa da fare è scoprire l’origine di entrata. Esistono delle fessure sui muri? Passano sotto la porta? Entrano per le bocchette dell’aria in cucina? L’unico modo per scoprirlo è seguire il loro movimento. Se non riusciamo a capire da dove entrano proviamo con delle briciole di pane. Non appena se ne impossessano dobbiamo controllare dove vanno a depositarlo.

Una volta scovato il nascondiglio non abbiamo altra scelta che eliminarlo del tutto. Purtroppo questi esserini sono piuttosto solerti e se si verifica un danno solo lesti a riparare. Noi non dobbiamo lasciare a loro alcuna alternativa: se ne devono andare. Successivamente possiamo mettere dei prodotti specifici che ne sfavoriscono l’entrata.

I prodotti che tengono lontane le formiche

Molte persone pensano che la causa principale dell’avanzata delle formiche siano le piante. E, invece, sono proprio i nostri comportamenti scorretti come quelli di lasciare in giro il cibo a disposizione. Le formiche sono utili alle piante perché mangiano gli afidi, i pidocchi e altri parassiti. Per questo motivo le vediamo muoversi agilmente tra foglie e fusti.

Per allontanare definitivamente le formiche possiamo usare delle piante aromatiche come la menta e il rosmarino perché non ne sopportano l’odore. Se le teniamo sulle finestre non entreranno ma cercheranno sicuramente altre vie di entrata. Nelle bocchette dell’aria o in prossimità possiamo mettere dei fondi di caffè.

La fragranza della bevanda eccitante è piuttosto sgradita alle formiche e anche alle mosche per cui evitano di avvicinarsi. Utilizziamo i fondi di caffè che hanno al massimo due giorni perché poi l’aroma tende lentamente a svanire. Se non siamo degli amanti del caffè possiamo usare una soluzione alternativa. Mettiamo in un contenitore dell’aceto con dei grani di pepe e dei chiodi di garofano. Sono tutti odori sgradevoli per le formiche tanto da trovarli quasi tossici. Abbondiamo di contenitori in vari punti nella casa e dove vediamo che entrano più spesso.