Le personalità estroverse sono indiscutibilmente quelle che sono maggiormente portate ad “aprirsi” ed apparire socievoli e dialogative in modo evidente e impossiible da non notare. Anche il contesto femminile ovviamente è ricco di personalità definibili senza timore di smentita estroverse e particolarmente portate a non “tirarsi indietro” quando si tratta di conoscere nuove persone ma anche nel manifestare in maniera evidente le proprie intenzioni e sentimenti. Quali sono le donne più estroverse dello zodiaco?

Le donne più estroverse secondo lo zodiaco sono queste. Eccole!

Gemelli

La donna Gemelli è portata alla socialità, ed è sicuramente tra quelle che meno soffre la pressione dei non sentirsi accettata. Questo perchè può vantare una dote particolare, non comune di far sentire a proprio agio la maggioranza delle persone che conosce con la semplice presenza. Non esagera nelle reazioni umane ma è sempre disposta al dialogo ed al confronto.

Ariete

E’ naturalmente portata alla socialità ma in modo diverso, in quanto non è assolutamente un segno che ama la solitudine, ma che anzi necessita sempre di avere qualcuno al proprio fianco disposto ad ascoltarla. Ariete non è solita applicare filtri alla propria volontà, indifferentemente dalla situazione specifica.

Vergine

Posata, tranquilla, ama sia stare da sola che in compagnia ma non è una personalità che “sta zitta”, anzi ama interloquire con tutti perchè crede nel confronto proficuo anche se per forza di cose tende ad essere parecchio selettiva. Vergine non fa “sconti” quando si parla di essere estroverse: lo è in modo molto sottile ma anche molto chiaro.