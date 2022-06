Nessuno lo sa, ma passeggiare il cane di giorno gli fa male: lo studio

Chiunque abbia un cane sa quanto sia importante per lui fare più passeggiate durante il giorno, sia per i propri bisogni fisiologici sia per fargli fare attività fisica. Con l’arrivo del caldo, passeggiare il cane durante il giorno potrebbe essere deleterio. Come ben sappiamo, anche il nostro amico a quattro zampe, proprio come noi, può soffrire il caldo e può avere persino un colpo di calore. Ma allora dobbiamo evitare di uscire con il nostro amico peloso durante l’estate?

Passeggiare nelle ore più calde: lo studio

Anche una semplice passeggiata, fatta nelle ore più calde, può essere pericolosa”, afferma la dottoressa Elena Garoni, medico veterinario e istruttore cinofilo, “noi diminuiamo la temperatura corporea attraverso la sudorazione, gatti e cani hanno le ghiandole sudoripare solo nei cuscinetti plantari e spesso per la loro mole non è sufficiente. Per questo motivo vanno in iperventilazione, ossia aumentano la frequenza respiratoria, tenendo la bocca aperta e la lingua fuori”.

Consigli utili per le sue passeggiate

Un consiglio utile per passeggiare il nostro cane, soprattutto d’estate, è quello di portarlo a spasso nelle ore più fresche, ossia la mattina e la sera. Se per motivi di forza maggiore dovreste farlo uscire nelle ore più calde, cioè a metà giornata, è consigliabile stare fuori pochi minuti, al massimo una decina. Per un cane che vive in giardino, bisogna stare attenti che abbia delle zone ombreggiate e acqua fresca sempre a portata di mano. Inoltre bisogna sempre cercare di rinfrescargli la testa e le zampe. Potrebbe essere utile anche passeggiare in luoghi dove sono presenti correnti d’acqua o fontane disponibili per idratarsi.

Mantenere sempre il cane fresco

Ci sono diversi modi per tenere in ottima salute il nostro cane durante le ore più calde, in particolare durante le passeggiate. Uno dei primi consigli è quello di passeggiarlo in un luogo più adatto: no alle strade con asfalto, sì a far camminare il nostro amico peloso sull’erba o sulla terra, in modo tale da non far bruciare le sue piccole zampe. Anche pianificare la passeggiata può essere utile. In questo modo è possibile fare delle fermate in posti ombreggiati o in aree erbose. Infine il tempo della passeggiata è molto importante, quando le giornate sono afose, bisogna limitare la durata dell’uscita. È consigliato infatti rientrare in casa subito dopo che il cane abbia fatto i suoi bisogni.

Attenzione all’auto

Un ultima attenzione è riferita all’auto, nel momento in cui la passeggiata con il nostro amico a quattro zampe è finita e dobbiamo tornare a casa. Se l’auto non è stata parcheggiata in un luogo fresco e all’ombra ed è stata parcheggiata al sole, è opportuno aprire porte e finestrini dell’auto prima di salirci con il vostro amico peloso. In quanto un’auto troppo calda potrebbe causare problemi al cane ma anche a voi.