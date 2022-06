Le banane sono dei frutti esotici molto apprezzati da tutti. È molto pratico, infatti bisogna solo sbucciarlo e si può mangiare senza problemi. È ricca di potassio ed è molto energetico.



La banana è coltivata in Paesi lontani e quindi devono fare un lungo viaggio per arrivare qui, quindi non devono essere sprecate.

Bisogna scegliere la banana giusta, già dal supermercato. Bisogna innanzitutto osservare il colore della buccia, così da capire se la frutta è matura o no. Se è verde la banana è acerba, se è gialla la frutta è matura mentre se è marrone è più che matura ma si può comunque mangiare.

Nessuno lo sa, ma questo trucco ti farà conservare le banane fino a 2 settimane

Se siamo al supermercato e magari ci sono questi frutti in offerta e si vuole fare una bella scorta, per conservarle bene, dobbiamo scegliere quelle più verdi. Ma dobbiamo comunque cercare di rallentare il processo di maturazione, così da non doverle buttare.

Innanzitutto dobbiamo fare attenzione quando le tocchiamo, dobbiamo farlo con delicatezza, dato che i punti che tocchiamo possono annerirsi. Bisogna quindi metterle in un cesto e non toccarle.

Un’altra cosa da sapere è che dal picciolo è rilasciato un composto detto etilene, che aumenta il processo di maturazione della frutta. Questo perché rompe i legami chimici degli acidi e favorisce la produzione degli zuccheri, così da rendere la banana più morbida e dolce.

Per evitare che accada questo, si può ricoprire il picciolo con della carta argentata o della pellicola per alimenti, così da rallentare il processo di maturazione dato che blocca il rilascio di etilene. In questo modo, si riuscirà a conservare la frutta per più giorni. Con questo metodo, si possono conservare le banane per circa due settimane, senza farle andare a male.

Questo vale per tutti i tipi di frutta che rilasciano etilene. Quindi per evitare la maturazione delle banane, bisogna comunque metterle lontano dagli altri tipi di frutta, soprattutto lontano dalle mele, che rilasciano molto etilene.

Inoltre, si sconsiglia di conservarle in frigorifero. Le basse temperature, accelerano l’ossidazione di questo frutto, ma non la fanno maturare nel modo corretto, quindi si avrà una banana annerita troppo in fretta.