Proteggi il tuo gatto dal caldo, altrimenti avrà questi sintomi da curare

Respiro corto: aumento della frequenza respiratoria con affanno;

Condizioni generali di debolezza e irrequietezza, sintomi di spossatezza e perdita di coscienza;

Eventuale vomito;

Sintomi da shock: mucose pallide, aumento della frequenza cardiaca, respiro superficiale;

Innalzamento della temperatura corporea sopra i 40 gradi.

Possibili cause del colpo di calore

Per evitare che si creino situazioni sconvenienti, è importante sapere come si come questo si origina. Le due cause più comuni sarebbero: in primis il restare troppo a lungo in un contesto ambientale la cui temperatura è molto elevata e nel quale non vi è modo di rinfrescarsi. Un esempio classico è quello dell’automobile. Oppure potrebbe presentarsi attraverso la concomitanza del compiere uno sforzo fisico importante in una situazione in cui l’emissione di calore è indebolita. Questo accade, ad esempio, quando l’umidità dell’aria è molto elevata.

Come potremmo agevolarlo

Una volta riconosciuto il colpo di calore è importante agire tempestivamente per aiutare il nostro felino. La situazione può diventare molto pericolosa per la vita stessa dell’animale. Esistono tuttavia misure di primo soccorso che possono essere facilmente messe in atto individualmente. Tieni ben presente che il gatto assorbe la frenesia e la confusione che ha intorno. Questa forma di stress contribuisce a surriscaldare ulteriormente l’animale e va quindi evitata. Il primo step è assicurarsi che il micio possa trovare riparo in un ambiente fresco e ombreggiato. A quel punto puoi offrirgli dell’acqua fresca da bere.A tale scopo puoi avvolgerlo con asciugamani bagnati oppure rinfrescarlo delicatamente attraverso una breve doccia con acqua fredda. In questo modo l’umidità depositata sulla pelle dell’animale può evaporare e si crea un’atmosfera rinfrescante.