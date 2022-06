Se hai una borraccia in metallo, dovresti lavarla con questo metodo specifico

Se hai una borraccia in metallo dovresti pensare di lavarla almeno una volta alla settimana perché anch’essa si riempie di batteri. Anche se la riempi sempre e solo con acqua, le gocce che rimangono sul fondo possono essere portatori di qualche batterio. Per questo motivo nonostante dalle indicazioni che si trovano nel foglietto illustrativo sconsiglino il lavaggio, è sempre meglio dare una pulita qualche volta.

Bisognerà evitare di mettere la borraccia in lavastoviglie perché non va troppo d’accordo con le alte temperatura e con l’uso eccessivo di saponi. Il lavaggio a mano e l’asciugatura naturale sarà sufficiente per eliminare il problema. Quindi, rifornisciti di alcuni strumenti utili per lavare la borraccia e non dimenticare di compiere questo gesto ogni fine settimana. Ti servirà un scovolino, un po’ di aceto e del sapone neutro per lavare la tua borraccia in metallo. Questi tre materiali saranno sufficienti per disinfettare a fondo il contenitore.

Come lavare la borraccia in metallo

La prima mossa da fare è quella di risciacquare la borraccia con un po’ di acqua calda. Poi, successivamente, prendi lo scovolino e riempilo di sapone neutro. Lo scovolino deve essere funzionale, riuscire a entrare nella borraccia e pulire tutta la superficie anche quella del fondo. Puliamo bene per almeno un minuto l’interno del contenitore facendo attenzione a raggiungere tutti i punti, anche quelli più nascosti.

Adesso possiamo disinfettare con un po’ di aceto. Può essere usato sia l’aceto di mele che l’aceto di vino. Non preoccuparti che rimanga l’odore di aceto nella bottiglietta. Non appena avrai risciacquato e lasciato arieggiare l’odore se ne andrà e non rimarrà alcun sapore all’interno della borraccia in metallo.

Lascia agire l’aceto per alcuni minuti chiudendo la borraccia con il tappo e agitando il liquido all’interno così che raggiunga tutte le parti. Ora puoi risciacquare il contenitore e mettere ad asciugare all’aria naturale. Non dimenticarti di pulire anche il tappo! È proprio lì che si annida più spesso lo sporco.

Se vedi delle tracce nere di sporcizia usa uno spazzolino da denti o lo stesso scovolino per pulire e aggiungici un po’ di sapone neutro. Risciacqua il tappo e procedi a disinfettarlo. Riempi mezzo bicchiere di aceto e inserisci il tappo. Lascia in immersione per uno o due minuti e poi risciacqua. Ora la tua borraccia in metallo è perfettamente pulita e pronta per essere utilizzata la prossima settimana di lavoro.

Consigli utili

Qualora ti dovesse rimanere dell’acqua dentro la borraccia perché non l’hai bevuta, toglila subito dal contenitore senza lasciare che sedimenti. Non gettarla sul lavandino ma utilizzala per dare da bere alla piantine o mettila nel lavandino per lavare i piatti. Le bibite gassate tendono a rovinare la superficie del metallo e quindi dovrai essere pronto a lavare più spesso la borraccia. Si consumerà prima e dovrai sostituirla con maggiore frequenza.

Le bevande calde e fredde non intaccano la funzionalità della bevande ma se usi zucchero, sciroppo o qualcosa di simile potrebbe intaccare con più facilità le pareti della borraccia. Se si rovina meglio sostituirla.