Con l’arrivo della stagione calda, oltre ai suoi grandi pregi come le belle giornate, porta anche dei disagi, uno tra questi è il caldo torrido anche di notte che difatti può rovinarci il sonno. Ci sono tanti trucchi che possono aiutarci come mantenere il sangue freddo.

Rimanendo sdraiati è la sola soluzione: solo accettando che faccia caldo potrete distogliere la vostra mente dal problema e provare a dormire.

Se non riesci a dormire a causa del caldo, questo trucco ti stupirà

Anche il tema pigiama è molto importante. Mantenete il raso, la seta o il poliestere per una giornata più piacevolmente fredda. La biancheria da letto in cotone è più delicata e traspirante.

Il consiglio è proprio quello di continuare a portare il pigiama, difatti la tentazione potrebbe essere quella di rimuoverlo, ma il cotone lascia alitare la pelle e consente anche per la circolazione dell’aria. Notti più torride portano alcune volte ad andare a letto tardi e può portare a mangiare e bere fino all’ora in cui si va a dormire.

Per una più buona qualità del sonno meglio lasciar passare almeno due ore tra la cena e l’ora di andare a dormire, limitando soprattutto il consumo di alcol. Utilizzare lenzuola e coperte, piuttosto che piumini. Questi possono soccorrevi a regolare velocemente e facilmente la temperatura corporea. Anche avere un bicchiere d’acqua vicino al letto per bere all’evenienza. Bere un bicchiere pieno d’acqua prima di distendersi può portare ad aver bisogno di andare più volte al bagno durante la notte.

Questi erano altri due trucchetti, ma abbiamo anche quello di creare la vostra brezza. Gli esseri umani dormono meglio in una camera da letto fresca, con la temperatura ideale intorno ai 17 ° C. Aprite una finestra o comprate un ventilatore per aumentare il ricambio di aria. Un altro trucco incredibile è quello di tenere fresche almeno le estremità: esistono dei cuscini refrigeranti, in vendita anche online, fatti proprio per assicurare un sonno fresco partendo dalla testa. Oltre alla testa, vanno tenuti freschi anche i piedi: magari arrotolandoli in un lenzuolo tenuto per ore in frigo.

Tenete le finestre socchiuse, cercando di creare una corrente in casa e dormite anche nudi, ed evitate di dormire in maniera “romantica” con eventuali partner perché anche quello può essere fonte di calore.