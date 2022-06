I pidocchi come sappiamo sono piccoli insetti che si cibano di sangue; sono dunque parassiti obbligati, vale a dire costretti a insediarsi presso un altro essere vivente per nutrirsi e riprodursi.

I pidocchi sono lunghi circa 2-4 millimetri (mm), non hanno ali, conseguentemente non volano e hanno sei robuste zampe provviste di uncini con cui si attaccano caparbiamente ai capelli o ai peli che rivestono il corpo, come pure alle fibre dei tessuti contagiando abiti, biancheria, effetti personali. Le infestazioni da pidocchi prendono il nome di pediculosi.

Tipi di pidocchio

I pidocchi dei capelli sono quasi invisibili a occhio nudo e si raccolgono soprattutto sul cuoio capelluto della parte posteriore della testa e dietro le orecchie. Hanno un corpo di forma estesa e misurano all’incirca 2-4 millimetri, la testa è appuntita e il colore grigiastro. Sono molto comuni nei bambini più piccoli, particolarmente in età prescolare e scolare. I pidocchi del corpo invece sono per forma simili a quelli del capo ma, per fortuna, molto più rari. Si vedono principalmente negli indumenti a diretto contatto con il corpo ma si possono riporre anche nelle cuciture dei pantaloni, nelle maniche delle giacche, nelle lenzuola e nei materassi. Si possono ritrovare su persone che vivono in condizioni di promiscuità ed affollamento, e la loro espansione è favorita dalla condivisione della biancheria e dalle condizioni igieniche scarse.

Allarme pidocchi nei capelli: ecco come stare attenti a non prenderli

Non esistono trattamenti preventivi contro questi piccoli animaletti e quelli che vengono venduti come tali non proteggono in maniera del tutto efficace. Come conseguenza avrai solo un cuoio capelluto irritato e pidocchi sempre più resistenti a qualsiasi trattamento. La pediculosi si deve curare prontamente per evitare la proliferazione dei parassiti. Tra i rimedi per i pidocchi vi sono tanti prodotti chimici, che però per lo più sono tossici.

Se abbiamo a che fare con pochi insetti cosa comune in climi come il nostro, il rimedio più efficiente per rimuovere i pidocchi è bagnare i capelli di balsamo e pettinarli dalla base alla punta per cinque-quindici minuti con un pettine a denti fitti per pidocchi, una procedura che gli inglesi chiamano wet combing . Questo rimedio non solo è naturale, ma funziona, perché tiene conto del ciclo vitale dell’insetto.