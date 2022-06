Bitcoin ha da sempre dimostrato il suo valore, dal 2009, anno della sua nascita, in cui vale praticamente niente, ad oggi il suo valore vale tantissimo. È considerata la prima e la più importante criptovaluta in assoluto.

Questa moneta virtuale nasce nel 2009, dopo il crollo immobiliare americano e la bancarotta di Lehman Brothers, ad opera di Satoshi Nakamoto. Ha rappresentato e rappresenta la prima valuta decentralizzata e slegata da qualsiasi tipo di controllo esterno e autorità centrale. Queste monete sono sviluppate attraverso dei computer che sono collegati attraverso una rete p2p. Non è ovviamente, per adesso, considerata del tutto legale come moneta. Il prezzo del Bitcoin viene stabilito in base alla domanda e all’offerta, nel momento in cui queste coincidono allora si ottiene il suo valore.

“Bitcoin è la criptovaluta del futuro”: ecco perché. Parla l’esperto

Essendo una moneta molto volatile, quando si investe in essa, bisogna fare molta attenzione. Innanzitutto si devono considerare tutti i fattori esterni che possono condizionare, positivamente ma anche negativamente la moneta. Tra questi fattori ad esempio troviamo la crisi energetica o la guerra in Ucraina.

Il bitcoin anche se in calo nel novembre scorso ha raggiunto quasi 70 mila dollari. Il suo valore in questo periodo di aggira intorno ai 20 mila euro. C’è da dire però che molti esperti sono speranzosi, infatti affermano che per la fine dell’anno il Bitcoin si rialzerà si nuovo, fino ad arrivare anche a 70-100 mila dollari.

Alcune nazioni hanno cominciato ad adottare ufficialmente questa moneta, ad esempio come il Paraguay e El Salvador. Anche per questo si pensa ad un rialzo e che sia la criptovaluta del futuro. Magari prendendo esempio da queste Nazioni, diventerà ufficiale anche in molte altre.

Molte persone, inoltre, stanno investendo capitali in questa moneta, soprattutto ora che vale molto poco rispetto a prima.