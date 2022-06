Non semplicemente “pacifisti“, alcuni segni zodiacali risultano essere completamente allergici ai conflitti di qualsiasi natura, anche se questi possono garantire esperienza e “crescita mentale”. Dietro questa “necessità” può celarsi una personalità che ha paura di “sporcarsi le mani”, oppure una che ha semplicemente paura di vedere la sua esistenza possibilmente cambiata se non addirittura stravolta. Questi individui semplicemente si tengon alla larga da qualsiasi condizione conflittuale, anche la più piccola. Quali sono i segni zodiacali che detestano i conflitti? Ecco la risposta.

Conosci i segni zodiacali che odiano i conflitti? Sono questi 3

Toro

E’ un tradizionalista ma anche una persona che sa valutare molto bene il rapporto costi/benefici. Nella maggior parte dei casi propende per il “non fare niente” anche perchè è una personalità decisamente sanguigna che solitamente ha reazioni anche a tratti violente durante qualsiasi forma di confronto acceso.

Bilancia

E’ un umanista e alla costante ricerca della calma e dell’equilibrio. E’ considerabile il “segno zen” per eccellenza, una personalità completamente padrona dei propri spazi e anche dei propri limiti. Ecco perchè evita proprio “a pelle” qualsiasi forma di conflitto non perchè ne sia spaventato ma perchè rappresenta qualcosa di imprevedibile e quindi potenzialmente ingestibile.

Sagittario

E’ il segno “hippie” per eccellenza, una persona che vive secondo le proprie regole ed è molto testardo e sicuro di se. Difficilmente va incontro a conflitti di qualsiasi natura, sopratutto se non sono considerabili necessari e sopratutto se non sono voluti da lui stesso. In questo caso farebbe di tutto pur di evitarli, i conflitti.