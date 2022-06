Come abbiamo già trattato in separata sede, la coerenza non si dimostra una dote che viene perpetuata da tutti, e anche se è sicuramente vero che “solo gli stolti non cambiano mai idea”, farlo con troppa costanza, sopratutto se sembra esserci una finalità, non risulta essere esattamente una qualità apprezzata nella maggior parte dei casi. In questo caso prenderemo in esame non semplicemente incoerenti ma che “nativamente”, e quindi non per forza per perseguire qualche obiettivo, cambiano continuamente idea. Quali sono i segni zodiacali che cambiano continuamente idea?

Ecco i segni zodiacali che cambiano idea di continuo! Li conosci?

Leone

Considerato infantile a tratti, Leone lo evidenzia proprio con una questo mix di indecisione ed incoerenza quando si tratta di prendere una decisione. Leone non è esattamente il “sicuro” dello zodiaco, anche se pur senza motivazione vera e propria, si sforza moltissimo per sembrarlo.

Ariete

Il classico segno non impulsivo, di più: è un turbine di pensieri ma rispetto a Leone “soffre” parecchio a convivere con questa sua indecisione, visto che riesce a cambiare idea anche più volte in pochissimo tempo. Solitamente ha bisogno di una figura “accentratrice”, in grado di “direzionarlo” verso le decisioni più sensate e logiche.

Pesci

Vive in continua contraddizione: da una parte è fortemente portato a seguiree il proprio cuore, che lo rende incoerente ma anche sicuro delle proprie capacità, dall’altra è il contesto reale a mettere in discussione le sue convinzioni. Ecco perchè non è opportuno aspettarsi che non cambi idea, visto che lo fa di continuo.