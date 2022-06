Esistono varie forme di coraggio, da quello più impulsivo e spavaldo, a quello più ragionatore e posato. Tutte queste metodologie sono accomunate da una tendenza a gettarsi a capofitto nelle imprese anche rischiose, anche se il termine coraggio non significa imprudenza, ma una tendenza naturale a comprendere il pericolo ma non per questo sottrarsi alle proprie azioni ed ai propri doveri. Le donne sono, secondo molti, tendenzialmente più coraggiose degli uomini, anche perchè a lungo hanno dovuto affrontare contesti avversi. Quali sono le donne più coraggiose dello zodiaco?

Ecco le donne più coraggiose secondo lo zodiaco. Le conosci?

Scorpione

Ama la programmazione e preferisce non prendersi rischi di nessun genere, ma se provocata o se la situazione lo prevede sono portare ad affrontare ogni problematica senza particolari patemi, ma non per questo in modo avventato. Scorpione è tradizionalmente un segno razionale e sa perfettamente fino a quando può “spingersi”. E’ molto sicura delle proprie capacità.

Acquario

Detesta la routine e la calma piatta, al contrario ha costantemente bisogno di essere “punzecchiata” e per questo motivo sembra amare particolarmente le situazioni rischiose e pericolose così può evidenziare il proprio coraggio. La Acquario è dotata di un profondo senso empatico e di giustizia che la porta ad essere combattiva.

Leone

E’ una donna impulsiva ma riesce a mantenere il controllo a sufficienza a fino a comprendere la maggior parte delle situazioni. E’ una personalità dallo spirito indomito che, forte di valori a dir poco nobili e condivisibili, si “batte” anche solo per far sentire la propria voce. E’ molto insistente e non ha paura a “sporcarsi” le mani.