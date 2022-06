Il concetto di gioiello è cambiato radicalmente dall’inizio del 19° secolo, in corrispondenza, non a caso, dell’Illuminismo, corrente sociale, culturale ed artistica che ha profondamente cambiato la concezione di questi oggetti, tradizionalmente legati alla loro composizione, costituita sopratutto da metalli e pietre preziose. Nell’antichità non esisteva una vera e propria “corrente artistica” che determinasse il valore dei singoli gioielli, ma quest’ultimo veniva calcolato in base alla bravura dell’orafo di turno e alla purezza/rarità dei materiali impiegati. Può un vecchio gioiello nel cassetto farci diventare ricco, o perlomeno, portarci a guadagnare una cifra inaspettata?

Hai questi antichi gioielli nel cassetto? Potresti diventare ricco

La risposta può essere sicuramente affermativa perchè, come accennato, tutti i gioielli recenti non sono determiati esclusivamente dai materiali impiegati ma anche da altri fattori, che in senso generale sono i seguenti:

Purezza e rarità dei metalli impiegati, così come delle pietre preziose. Nell’etimologia tipo del gioiello “occidentale”, si identifica con questa nomenclatura un oggetto adibito all’uso ornamentale costituito da almeno una forma di metallo prezioso (solitamente oro) ed almeno una pietra. La purezza dei metalli deve essere presente attraverso i millesimi (ossia con un numero da 0 a 1000) oppure tramite la caratura (9, 18, o 24 carati, ad esempio). Se non è presente, si tratta probabilmente di un gioiello “falso” oppure non creato con l’uso di metalli preziosi.

Tipologia e qualità della lavorazione. Orafi ed esperti dell’incastonatura delle gemme sono molto ricercati perchè non è da tutti far “amalgamare” con successo sia esteticamente che strutturalmente tutte le parti che compongono un gioiello.

Presenza di marchi, griffe e serie famose. Molto spesso, sopratutto quando si fa riferimento a gioielli sviluppati a partire dal 20° secolo è proprio il brand a far diventare un gioiello più o meno ambito.

Mode e richieste del mercato, che possono far aumentare o abbassare il valore effettivo di un gioiello. In questo periodo sono particolarmente ricercati i gioielli sviluppati nella prima metà del secolo scorso.