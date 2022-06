Spaventati dalla passività e dalla routine che la vita sembra riservare loro, gli individui dal carattere più vivace sono soliti essere anche degli amanti del rischio. Del resto dal punto di vista psicologico questo è normale: la nostra mente ha continuamente bisogno di spingersi verso il “limite” ed ha verso il pericolo e l’ingnoto un rapporto particolare. Questi segni zodiacali però “esagerano” perchè amano il rischio in maniera particolare e non si fanno problemi a manifestarlo. Quali sono?

I segni zodiacali che amano il rischio sono questi. Eccoli!

Leone

Amano il rischio non per una questione legata alle proprie sensazioni biologiche ma perchè indiscutibilmente ama apparire. Leone rappresenta proprio il profilo dell’amante del pericolo che in alcuni casi sfocia nella “spacconaggine” ma non è così “costruita” come potrebbe sembrare. Leone è davvero un segno che prima fa le cose “pazze” e poi si si chiede perchè lo ha fatto.

Sagittario

Ama sperimentare tutto, e se qualcosa risulta essere rischioso o pericoloso, per Sagittario rappresenta un’opportunità di conoscere qualcosa di nuovo. A poco servono le esortazioni, e la razionalità che sembra abbandonarlo in questi contesti: questo segno è anche orgoglioso e sono proprio le imprese più impossibili a stimolarlo maggiormente.

Bilancia

E’ un competitivo e pur essendo un amante dell’equilibrio non sopporta di essere “prigioniero” della routine che considera al pari della “morte celebrale”. Ecco perchè il rischio in alcuni casi rappresenta quasi una dipendenza per i nati sotto il segno della Bilancia, che sono costantemente alla ricerca di stimoli che possano “sorprenderlo”.