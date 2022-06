La suscettibilità è “Parente stretta” dell’ipersensibilità e condiziona milioni di persone che tuttavia non sempre sono accomunabili dalle medesime ragioni: sostanzialmente, ogni persona tende ad avere qualcosa o qualcuno che causa una forma di “scatto” emotivo che può essere costituito dalla rabbia ma anche da un senso di tristezza o addirittura depressione. Se uno stereotipo negativo identifica proprio le donne ad essere tendenzialmente più suscettibili in realtà è piuttosto chiaro che come spesso accade a fare la differenza è il contesto: a lungo infatti sono state sopratutto le donne ad essere “portate” da fattori culturali a manifestarlo rispetto agli uomini. Quali sono le donne più suscettibili secondo lo zodiaco?

Le donne più suscettibili secondo lo zodiaco sono queste 3. Le conosci?

Ariete

Dimostrano la loro forza in maniera costante e diffusa ma allo stesso tempo sono anche molto sensibili a certi argomenti. Il loro essere suscettibili è percepibile quasi in maniera fisica ad esempio quando ad essere soggetto di critica risultano essere i loro familiari. In quel caso Ariete da “forte” diventa apparentemente ultra sensibile.

Cancro

Ogni emozione umana calcolabile e conosciuta sembra essere racchiusa nella donna Cancro che semplicemente, non sa e probabilmente non vuole veramente porre un limite a questa tendenza. Rappresenta il pregio principale ed il difetto del segno: in teoria praticamente ogni cosa può portarla ad avere reazioni estreme.

Sagittario

Decisamente differente la situazione per Sagittario che è ancora più complicata da gestire formalmente perchè “fa di testa sua”: a volte un argomento sembra “toccarla” particolramente a volte assolutamente no. Ma quando questo questo accade, solitamente Sagittario è a dir poco teatrale.