Le lucertole in balcone possono fare queste cose: “assurdo”

Le lucertole, che fanno la loro comparsa nelle case degli italiani, sono dette muraiole, in considerazione della loro abilità di rimanere anche a testa in giù su pareti e muretti esterni delle case, intente a prendere il sole. Le lucertole non sono tra gli animali più amati, ma è bene sottolineare che comunque non sono pericolose per l’uomo. Ad ogni modo, è comprensibile volerle cacciare se entrano in casa.

Perché entrano in casa?

Il motivo per la quale entrino è molto semplice: potrebbero essere insetti, potrebbe essere del cibo, ma in realtà la risposta più semplice è che è stato il calore che c’è all’interno a spingerla ad entrare. Le lucertole, infatti, sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi.

Un pericolo per le piante

Se possedete delle piante in balcone, iniziate a prestarne attenzione! Le lucertole tendono a nascondersi fra le piante alla ricerca di un po’ di cibo, mimetizzandosi quasi totalmente con le foglie. Una curiosità da sapere è che le lucertole, si nutrono di fragole, fragoline e piccoli frutticini teneri. In questo caso, allontanarle dall’orto potrebbe essere l’unica soluzione per avere un raccolto felice. Se notate fragole con buchi o con parti mancanti, sappiate che non si tratta necessariamente di lucertole. Da tenere a mente che oltre ad avere i suoi lati “negativi”, la loro presenza potrebbe agevolarci molto, visto che si nutre anche di vari insetti come le mosche e le zanzare.

Come allontanarle

Per allontanare le lucertole dal nostro orto o dal nostro giardino possiamo utilizzare varie tecniche totalmente innocue per questi animali, ma efficaci per allontanarle. Una prima tecnica è quella di eliminare i loro nascondini! Un modo per evitare che questi animali abbiano le condizioni ideali per voler stare nel vostro giardino è eliminare tutti quei luoghi che possono servire loro da rifugio, come tavole, tronchi, grandi pietre o qualsiasi oggetto che renda facile per loro nascondersi. Un’altra tecnica è quella di eliminare le loro prede. Anche se alcune lucertole si nutrono principalmente di insetti e non danneggiano le piante, si può preferire non averle in giardino. In questi casi, è molto efficace stabilire un controllo indiretto, cioè ridurre al minimo la presenza di quegli animali che sono preda delle lucertole, come gli insetti. In questo modo, e data la mancanza di cibo, saranno costrette a trovare un altro posto in cui vivere.