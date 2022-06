Se la pazienza è sicuramente la virtù dei forti, è impossibile dichiarare senza timore di smentita di non averla mai persa almeno una volta. Tutto in teoria può far perdere la flemma e la calma anche alla persona più paziente di questo mondo, indifferentemente dalla condizione e dal genere. Anche tra le donne esistono numerose personalità che fanno capire immediatamente che il loro limite tra la calma e l’esplosione nervosa è molto labile. Quali sono secondo lo zodiaco le donne meno pazienti?

Non fatele arrabbiare! Ecco le donne meno pazienti dello zodiaco

Leone

Strano trovare la Leone in lista? Solo per chi non le conosce a fondo. Se sono di buon cuore e coraggiose, le Leone non sono esattamente delle personalità “zen” che prendono le cose con filosofia, sopratutto se si toccano alcuni “tasti sensibili” nella loro personalità, “scattano” in maniera anche piuttosto violenta. Attenzione a non farle innervosire!

Toro

E’ una personalità che tende verso il nervoso e più o meno consapevolmente tende a far stare un po’ tutti in questa condizione decisamente poco gradevole. A volte appare eccessivamente tesa e nervosa anche senza una reale motivazione, trattandosi di una personalità molto complessa e che non conosce compromessi.

Scorpione

Anche se sembra essere padrona dei propri nervi, la Scorpione è una orgogliosa che “sceglie” in maniera più o meno spontanea, di perdere la pazienza sopratutto se si trova in una condizone poco gradevole. La Scorpione perde il caratteristico aplomb in molti casi in maniera completamente inattesa, e manifesta un’indole decisamente nervosa.