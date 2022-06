Oroscopo domani Paolo Fox, 22 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 22 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 22 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrà l’ennesima conferma della tua grande e vigorosa ripartenza. Per di più giovedì Venere, l’ultimo pianeta contrario, tornerà favorevole. Chi ti fermerà più! Certo, ora che il cielo è positivo, il resto dipenderà da te. Ma tu, Leone, non hai bisogno di incoraggiamenti per agire e metterti in gioco. È probabile che una sfida che temevi di perdere è già stata vinta. Hai appena iniziato un percorso che ti porterà molto lontano e ti regalerà belle soddisfazioni. Domenica giornata importante per l’amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai iniziare a stare alla larga dalle provocazioni. In questo momento sei particolarmente assorbito dal lavoro, ma non vuol dire per forza di cose che stai vivendo una crisi in amore. Certo, potrebbe mancare quella passione dei primi tempi, specie se stai con il partner da parecchio. Inoltre, Venere sta per diventare dissonante: chi è separato, dovrà fare molta attenzione a non ripensare al suo passato. Bisogna guardare avanti. Tutto ciò che farai adesso a livello lavorativo ti spianerà la strada per un autunno vincente.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un nuovo transito di Venere che sarà importante per te… Anche le Bilancia che si sono bloccate e sono convinte di non avere più niente, dovranno ricredersi. Molte cose stanno cambiando, non mancano le idee interessanti da realizzare. Sabato sarà una giornata un po’ fiacca, mentre domenica ti ripagherà di tutto, specialmente in amore. Sfruttala al meglio, per recuperare gli affetti, l’intimità perduta con il partner.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani finalmente ti libererai dell’opposizione di Venere. Meno male! Nelle ultime settimane hai dovuto affrontare molte discussioni e contrasti. Anche tu sei stato spesso e volentieri fuori fase. Da qui in avanti i rapporti andranno meglio e tu sarai più comprensivo, forse metterai perfino in discussione alcune scelte fatte. Stai per iniziare una crescita grande, da metà luglio Venere sarà ancora più decisiva per la tua vita amorosa. Approfitta di questi giorni per recuperare sotto ogni punto di vista, per ritrovare una buona intesa di coppia. Bel recupero psicofisico.