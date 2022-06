Postepay può essere considerato senza dubbio uno dei prodotti di maggior successo e diffusione da parte di Poste Italiane, al punto che alcuni anni fa ha deciso di sviluppare una società per azioni separata specificamente per la gestione dei servizi legati a queste popolari carte prepagate. In alcuni casi il termine stesso Postepay rappresenta l’intero contesto delle carte di pagamento slegate da conti correnti e che nella maggior parte dei casi non presentano costi, pur avemdo acquisito funzionalità oramai paragonabili quasi interamente a quelle dei conti corrente veri e propri.

Diffusione capillare

La Postepay è stata concepita quasi 20 anni fa: nel 2003 è stata resa disponibile la prima versione di questa popolare carta prepagata in un contesto ancora “vacante” di questa forma di prodotti. La prima Postepay, la standard (quella di colore giallo, tutt’ora esistente) ha infatti avuto un ruolo indubbiamente importante per “educare” la popolazione italiana all’uso comune della moneta elettronica, sopratutto nell’ambito degli acquisti online, dato che Postepay in tutte le sue versioni permette di sfruttare qualsiasi circuito di pagamento essendo basata su Visa/Mastercard.

PostePay, come faccio a vedere il saldo della carta? Ecco la risposta

Con il tempo sono aumentate anche le funzionalità legate alla Postepay, ma le più utilizzate sono le tradizionali, e tra queste spicca indissolubilmente la possibilità di controllare in modo molto semplice ed immediato il saldo. E’ possibile attraverso l’app Postepay disponibile per ogni forma di smartphone e tablet (scaricabile dagli store come Play Store e Apple Store, semplicemente effettuando l’accesso, oppure effettuandolo attraverso il sito ufficiale Postepay raggiungibile da qualsiasi browser, raggiungibile a questo indirizzo.

In ultimo, è possibile controllare il saldo attraverso un qualsiasi ATM postale presente sul territorio nazionale, dopo aver inserito la tessera e il PIN fornito da Poste Italiane. In questo caso viene evidenziato il saldo contabile e quello disponibile. Il primo è quello calcolato nell’ultimo lasso di tempo, mentre quello disponibile è quello effettivo al momento del controllo.