Se è indissolubilmente vero sostenere che tutti diciamo bugie, un altro discorso è costituito dal fare il “doppio gioco”, termine diffuso per definire una tendenza a comportarsi secondo una certa metodologia e poi fare lo stesso dallo schieramento opposto. Il termine è “preso in prestito” dal mondo dello spionaggio per ovvie motivazioni ma può essere utilizzato senza prooblemi anche nel mondo “normale”. Alcune personalità manifestano con particolare tendenza questo atteggiamento, solitamente per avere qualche vantaggio pratico ma non necessariamente. Quali sono i segni doppiogiochisti secondo lo zodiaco?

Questi segni zodiacali sono famosi per fare i doppiogiochisti!

Leone

Meno “detestati” rispetto ad altri segni ma anche i Leone sono soliti fare il doppiogioco, solitamente per motivazioni inerenti alla loro personalità egocentrica. Non amano sbilanciarsi e piuttosto preferiscono “tenersi buoni” tutte le controparti possibile. Evitano comunque le ipocrisie assurde, non dando particolare preferenza a nessuno.

Gemelli

Gemelli riesce a fare il doppio gioco con grande maestria anche perchè sembra essere portato a fare ciò. Loro non si fanno minimamente problemi ad ammetterlo anche se per i diretti interessati si tratta di “pura strategia”, per comprendere al meglio l’animo umano.

Sagittario

E’ un segno sorprendentemente ambizioso ed essendo “nato strategico” non si fa problemi a utilizzare ogni mezzo e “arma” per arrivare al successo. E’ molto abile a “tenersi buone” ogni controparte, anche se opposte le une con le altre, e pur non essendo normalmente un ottimo bugiardo, interpretare questo ruolo lo galvanizza non poco. E’ un doppiogiochista “di natura” anche perchè prova grande soddisfazione.