Se desideri piante da vaso alte, ecco le più belle e durature: la lista

Le piante da vaso alte vengono di solito sistemate sui balconi e sulle terrazze così da abbellire i nostri spazi abitativi. Alcune fra queste sono più resistenti ai possibili sbalzi di temperatura o agli agenti atmosferici. Tra queste tipi di piante possiamo suddividere le sempreverdi dalle fiorite così da alternare fiori in base alla stagionalità a coperture verdi.

Piante da vaso alte: le sempreverdi

Le varietà di piante da vaso alte sempreverdi devono essere in grado di resistere agli sbalzi di temperatura e anche al freddo invernale. Si tratta di piante che sono scomode e pesanti da trasportare e quindi non possiamo permetterci di fare inutili e continui sforzi. Le più belle e caratteristiche da sistemare sono i cipressi nani, le felci, la kentia e il potos.

I cipressi nani sono gli unici a non avere dei gran problemi con il freddo, le altre vanno perlomeno coperte con del tessuto non tessuto quando il tempo promette gelate. I cipressi sono esteticamente molto belli e assicurano un angolo di quiete e profumato grazie alla fragranza sprigionata dai rametti in cui scivola l’olio essenziale.

Tra le tante varietà di felci consigliamo il polisticum capace di vivere all’esterno senza soffrire troppo del caldo o delle piogge eccessive. Le sue foglie si aprono a ventaglio necessitando quindi di spazio. L’ideale sarebbe posizionare la pianta in un angolo così che possa aprirsi quanto desidera. Vicino possiamo posizionare una sedia con dei cuscini in tinta neutra chiara.

La kentia è una palma perfetta come pianta da vaso alta. Le sue foglie salgono per poi ridiscendere verso il basso mentre il fusto centrale le sorregge. Può raggiungere dimensioni notevoli pertanto va posizionata in un terrazzo che presenti delle ampie metrature. Non avrebbe senso, infatti, avere una pianta alta su un terrazzino piccolo. In inverno, quando gela, meglio tenere la pianta in un luogo più caldo.

Il potos sono delle piante che vengono definite da appartamento ma hanno una tempra talmente resistente che si adattano a vivere in qualsiasi contesto abitativo. Si tratta di una pianta rampicante quindi basta mettere un sostegno al centro per far sì che le foglie salgano in altezza piuttosto che scendere. Vengono perlopiù posizionate in alto per far scendere le foglie ma nulla vieta il processo inverso.

Le piante fiorite

Il lilium è una delle piante da vaso alte che promette una fioritura spettacolare. Si presenta in diverse colorazioni: bianco, arancio, rosa, viola, eccetera e il suo massimo fulgore è nel mese di giugno. La phaedranassa è un’altra pianta che fiorisce in estate i cui fiori tendono ad allargarsi verso l’esterno e hanno quindi bisogno di spazio. Possono essere messe fra due piante sempreverdi così da ravvivare il contesto.

Le ortensie vengono coltivate in giardino ma anche in vaso per cui possiamo metterle a dimora sul balcone o sul terrazzo. Crescono sia in altezza che in larghezza per cui serve un vaso capiente e uno spazio ampio. La tritonia è un fiore la cui altezza può raggiungere anche i 50 centimetri e presenta delle tonalità che virano fra l’arancio e il rosso: ottime da balcone e da terrazzo.