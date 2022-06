Le piante hanno iniziato a diffondersi sul pianeta molto prima rispetto agli animali, esseri umani inclusi: il loro ruolo è assolutamente fondamentale per la vita stessa come l’abbiamo imparata a “interpretare” al giorno d’oggi. Le piante presentano una diversità conosciuta assolutamente impossibile da classificare in modo semplice ma tutte hanno uno scopo ed un ruolo preciso, che attraverso l’evoluzione, continuano ad esercitare. Quelle che tutt’ora popolano il pianeta sono riuscite ad adattarsi a contesti ostili e in molti casi rappresentano la scelta migliore nell’ambito della “lotta” ai parassiti, sopratutto perchè per sopravvivere molte hanno adottato dei sistemi difensivi che sono utili anche a noi esseri umani.

STOP ai parassiti, ecco la lista delle piante che li allontanano subito

Il termine “parassita” indica una forma di vita che per sopravvivere di fatto ne “sfrutta” un’altra in qualsiasi modo: siamo portati a pensare, nell’ambito degli animali, ai vari insetti come le zanzare, pulci, zecche e simili, che possono essere tenuti lontani o comunque “dissuasi” dall’avvicinarsi alla nostra presenza anche senza l’uso di insetticidi artificiali. Quali sono?

Partendo dalle piante più comuni, utilizzate in cucina ad esempio come il pomodoro, va citata la proprietà anti mosche, afidi ed altri insetti simili che si ottiene attraverso la macerazione di parti della pianta. Anche piante bulbose come quella di aglio e cipolle costituiscono una vera e propria difesa contro varie forme di batteri e spore fungine.

Continuando per le varie forme di erbe aromatiche, c’è da citare la lavanda che in tutte le forme è un eccellente repellente anti afidi e tiene lontane le vespe e formiche. Lo stesso “lavoro” è adempiuto con efficacia anche dal basilico.

Decisamente conosciute le proprietà sfrutate nella lotta contro le zanzare della citronella (pianta definita anche lemongrass) che costituisce non a caso anche uno degli ingredienti principali negli aromi delle candele sviluppate proprio per tenere lontani questi insetti.