La quasi totalità di noi è praticamente abituata a termini conosciuti come saldo, prelievo ed estratto conto. Ma di cosa si tratta? Rappresenta in senso generale una sorta di resoconto legato alle transazioni effettuate la differenza del saldo, queste sono calcolate in un lasso di tempo definito, che può essere la settimana o il mese. Anche la giacenza media è sostanzialmente una forma di estratto conto calcolato su un lasso di tempo di un anno, e serve per determinare per l’appunto l’utilizzo di un conto o una carta di pagamento.

Allerta estratto conto: ecco cosa può accadere. “Pazzesco”

Se per molti questo risulta essere un’operazione di routine che si effettua attraverso uno sportello ATM, con la diffusione delle banche online e dei servizi adibiti, sempre più persone effettuano questa operazione in modo autonomo, utilizzando ad esempio uno smartphone oppure il proprio personal computer. E come ogni dinamica, si presta a diverse criticità che possono sviluppare problemi anche seri legati al furto di dati.

E’ il caso della truffa dell’estratto conto, che solitamente si palesa attraverso un messaggio SMS, una notifica o una email di qualsiasi tipo che simula una comunicazione bancaria. Anche se la tecnica del phishing tende a “funzionare” sopratutto attraverso messaggi dalla natura “allarmista”, la strategia di estorcere dati personali funziona anche simulando di “essere” un estratto conto. Spesso questi messaggi presentano un oggetto e un’intestazione che si chiama proprio “Estratto conto” e che in fondo al messaggio contiene un link che porta ad una pagina che simula un portale bancario, “pronto” a ricevere i nostri dati, con l’intenzione reale però di “rubare” le nostre informazioni.

Infatti nessuna banca o altra struttura analoga fa ricorso di questa forma di comunicazione: la lista delle informazioni di questo tipo risulta “visibile” solo dopo aver effettuato l’accesso con i nostri dati attraverso l’app ufficiale della banca. Qualsiasi altra forma di comunicazione è considerabile un tentativo di truffa.