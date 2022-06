La scadenza per l’esonero del Canone Rai 2022, è prevista per il 30 giugno per il secondo semestre. Ma a chi spetta questa esenzione? Andiamo a vedere.

Come detto, si avvicina la scadenza per la seconda scadenza dell’anno per richiedere l’esenzione. Ha il diritto a questa esenzione ovviamente chi non ha una TV. Questa domanda può essere fatta entro la fine di gennaio, che vale per tutto l’anno ed entro il 30 giugno, per metà anno. Chiunque abbia una televisione deve pagare 90 euro, che viene addebitato direttamente sulla bolletta della luce.

Ci sono però delle persone che sono esonerate dal pagare quello canone. Andiamo quindi a vedere a chi spetta.

Canone Rai 2022, ecco chi è esonerato: tutte le condizioni

L’esenzione dal canone Rai 2022 spetta innanzitutto agli anziani che hanno un reddito basso. Per loro i termini per richiedere questa agevolazione sono diversi, infatti la prima scadenza è fissata entro il 30 aprile, mentre la seconda entro il 22 agosto. Gli anziani devono avere più di 75 anni e devono avere un reddito non superiore a 8 mila euro.



Sono esonerati anche i militari delle Forze Armate Italiane, gli ospedali militari, le Case del soldato e il Sale convegno dei militari delle Forze armate. Questo non vale per i membri che hanno un appartamento provato all’interno di una struttura militare.

Possono chiedere l’esenzione i Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, gli agenti diplomatici e consolari ma solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani. Per finire anche chi rivendere o ripara le tv, può evitare di pagarlo.

Ovviamente, questo canone non lo deve pagare neanche chi non possiede la televisione, ma nessuno dei componenti del nucleo familiare la deve avere, sennò tocca pagarlo. Ovviamente questa domanda si deve rinnovare sempre, dato che se non si rinnova viene considerato l’acquisto della televisione e quindi ci sarà l’addebito automatico sulla bolletta.