L’indifferenza può avere vari significati nell’ambito umano: solitamente sintetizza la tendenza a non manifestare particolare interesse nelle situazioni, che possono essere legate al contesto personale, sentimentale oppure lavorativo, ma esiste anche un’altra caratterizzazione, che è più congrua al significato legato alla ricerca dell’equilibrio. Un individuo indifferente non sembra lasciarsi sopraffare dalle emozioni anche quando deve prendere una decisione ed è difficile sorprenderlo. Quali sono gli uomini notoriamente più indifferenti, prendendo in considerazione tutti e 12 i segni zodiacali?

Conosci gli uomini più indifferenti dello zodiaco? Sono questi 3. Lo sapevi?

Capricorno

Rispetto alla controparte femminile Capricorno preferisce nella maggior parte dei casi estraniarsi dai contesti che lo fanno sentire a disagio e che risultano essere la maggior parte. Anche se può palesare qualche forma di interesse appare vacuo e apparentemente “disincantato” salvo in specifici e rari casi. Capricorno in realtà prova tante emozioni ma queste passano attraverso vari “filtri” mentali.

Pesci

E’ indiffernete nel modo di evidenziare le proprie reazioni umane, essendo così controllato da apparire eccessivamente “abbottonato” e “sotto esame”. L’uomo Pesci non ha bisogno di fingere indifferenza perchè realmente la stragrande maggioranza dei coontesti non lo “sfiorano” minimamente, anche se sa bene che per affrontare un contesto almen dovrebbe “sforzarsi” un po’.

Bilancia

E’ così assuefatto dalla volontà di apparaire sempre “al di sopra” dei problemi e delle questioni, oltre che in totale (o quasi) controllo delle proprie situazioni, che questo atteggiamento risulta essere percepibile anche dall’esterno. In sostanza l’uomo Bilancia “impara” ad essere indifferente quasi senza accorgersene e anche senza reali motivazioni, nella maggior parte dei casi.