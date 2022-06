La tolleranza in senso generico costituisce una delle più nobili ed apprezzate doti umane. Definisce infatti la capacità naturale di saper “sopportare” e gestire anche le situzioni più difficili ma manifesta anche la tendenza ad accogliere senza problemi chi la pensa diversamente rispetto a noi e di fare tesoro delle critiche mosse verso la nostra persona. Al contrario, gli intolleranti sono ovviamente coloro che questo tratto non “sanno cosa cosa” sia: ecco in questo caso gli uomini più intolleranti dello zodiaco.

Conosci gli uomini più intolleranti di tutti? Ecco quali sono

Pesci

Sensibile ma anche intollerante al massimo, l’uomo Pesci non è solito palesare quando non è daccordo e anche se è molto empatico per entrare nelle sue grazie sostanzialmente non bisogna contraddirlo, sopratutto se si sceglie di farlo in modo frontale. Pesci è un segno che va preso con “le pinze” anche quando criticato in modo leggero.

Gemelli

Intolleranti in modo diverso, sopratutto perchè impulsivi e quindi non riescono a modificare in modo importante il proprio pensiero. Si tratta di personalità orgogliose e “capricciose” nonchè a larghi tratti infantili e decisamente stancanti da far cambiare idea. Non bisogna aspettarsli la coerenza da Gemelli.

Ariete

E’ quello “spiccio”, che non comprende altri modus operandi a parte il proprio e pur sforzandosi non è realmente capace di far suo un ragionamento se non è compatibile al 100 %. Ariete ha anche la tendenza a manifestarlo in modo chiaro e diretto, a volte fin troppo, apparendo quindi maleducato e difficile da comprendere al 100 % quando non daccordo.