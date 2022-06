Tutti sbagliamo a tratti, nella vita, ma non tutti ci prendiamo le medesime responsabilità, anche a fronte del contesto in cui ci troviamo. D’altro canto anche le persone che conosciamo hanno un atteggiamento che riflette la loro indole vera e propria e non tutte sono disposte a “lasciar correre” in merito ad un torto subito o anche nei confronti di uno specifico atteggiamento, ad esempio l’incoerenza. Prendendo in esame il contesto femminile, esistono indissolubilmente alcune personalità specifiche, evidenziate dal segno zodiacale: ecco quali sono le donne più rancorose secondo lo zodiaco.

Conosci le donne più rancorose secondo lo zodiaco? Sono queste!

Vergine

Difficile conoscere una personalità più rancorosa e che se la lega al dito e meno tollerante delle donne nate sotto questo segno. La Vergine non accetta la mediocrità e qualsiasi fonte di problemi va affrontata nella maniera migliore possibile, senza tanto giraci intorno. Qualsiasi motivo di “vendetta” non sarà dimenticato dalle nate sotto questo segno.

Acquario

Meno apparentemente rancorose perchè maggiormente in grado di perdonare. Ma anche se questo avviene, resta una personalità estremamente legata a valori come la lealtà e la giustizia. Anche se perdona è molto facile “deludere” una Acquario e per questo motivo è possibile percepire un cambio di atteggiamento repentino.

Scorpione

Mai dare ad una Scorpione il motivo di vendetta: queste donne sono famose per la capacità di perdonare decisamente limitate anche perchè altrettanto raramente danno fiducia. Una Scorpione non è vendicativa ma sicuramente cambia modo di vedere le cose dopo essere stata delusa.