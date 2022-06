Criceto: ecco cosa devi sapere prima di adottarne uno

Come ogni volta che si sceglie di adottare un qualsiasi animale bisogna prendersi la responsabilità di non fargli mai mancare nulla. Se stai pensando di adottare un criceto o ne hai già accolto uno in casa e te ne stai prendendo cura, vi sono alcune cose importanti da considerare per la sicurezza e la felicità dell’animale.

Non amano il contatto

La prima cosa che dobbiamo sapere di questi animali è che, per quanto siano morbidi e soffici, non apprezzano il contatto fisico. Molte persone commettono lo sbaglio di regalare un piccolo criceto al proprio bambino/a, ricevendo l’effetto che quest’ultimi lo scambino per un peluche. Pensate che alcune specie inoltre sono molto paurose e sentire rumori forti, oppure subire giochi pesanti per loro, potrebbe provocarne addirittura la morte.

Sono animali notturni

Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione prima di adottare un criceto, è che sono animali notturni e durante il giorno stanno principalmente a dormire. Proprio per questo non vengono considerati animaletti per bambini, giocano solo quando sono svegli e nelle giornate uggiose lo sono davvero molto poco. Non dobbiamo sperare di avere un piccolo roditore che segue i nostri ritmi di vita, ma si deve pensare che la cosa principale è quella di rispettare i loro tempi. In inverno non vanno in letargo come in natura se hanno comunque una temperatura ambientale stabile, ma sono portati a dormire molto di più anche per tredici ore e soprattutto durante il giorno, la sera sentirete sicuramente che si divertirà nella sua ruota.

Lo spazio giusto

All’apparenza sembrerebbe semplice ma non è semplice neanche la scelta della gabbietta. Per ogni specie esistono particolari esigenze e vanno tutte ben studiate. Non si può neanche pensare di mettere dove capita la gabbietta, pensiamo che un solo momento di corrente forte può essere letale per questo piccolo essere. Essendo responsabili della sua vita è bene studiare con calma e attenzione tutte le esigenze. Conoscendo la sua specie si possono trovare le esigenze specifiche dettate dalla provenienza e abitudini in cattività.

Non sono animali sporchi

Una loro caratteristica è che cercano sempre di mantenersi puliti. Il compito di chi li ha in casa è quello di fargli trovare in un angolo della sua gabbietta della sabbia di cincillà. razie a questo particolare prodotto loro si strusciano per pettinarsi e pulire il pelo, fanno così in modo di togliere anche quello morto ed avere sempre un bellissimo aspetto. Non si direbbe ma sono molto vanitosi e senza la loro sabbietta per la toeletta soffrirebbero moltissimo. Per la pulizia lo vediamo spesso sfregarsi con le sue zampette viso e dietro le orecchie, ecco in quel preciso istante si stanno pulendo.