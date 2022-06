Le capacità comunicative sono quelle che maggiormente ci “mettono alla prova” nei diversi contesti sociali e che permettono alle persone che ci circondano di imparare a capire come “siamo fatti”. Saper ascoltare non significa semplicemente “sentire” attraverso le orecchie, ma molto più profondamente indica la capacità, non così comune di comprere le intenzioni degli altri, manifestando anche il principio di empatia. Anche il contesto maschile è ricco di personalità che sono famose per saper ascoltare i bisogni ed i sentimenti degli altri in maniera più naturale e “maggiore” rispetto agli altri. Quali sono questi uomini?

Ecco gli uomini che sanno ascoltare secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Acquario

Riesce ad essere empatico e molto sensibile nei confronti degli altri in tutti i casi, anche quando “non vuole”. Essendo sensibile di natura, anche quando appare distratto non può che “farsi carico” almeno in parte dei problemi degli altri ed ecco perchè risulta essere un ascoltatore molto apprezzato.

Scorpione

A volte fa il duro, ma poche cose lo rendono più orgoglioso di un consiglio a fin di bene, frutto di una capacità dialogativa e legata al concetto di ascoltare, per Scorpione. Rispetto ad Acquario l’uomo Scorpione riesce ad essere distaccato quando vuole, ma nella maggior parte dei casi è una sorta di “computer” che immagazzina informazioni a più non posso.

Toro

Impetuoso ma non necessariamente un chiacchierone compulsivo: l’uomo Toro infatti preferisce programmare, progettare, insomma agire più che parlare, e non è un segno avventato come potrebbe sembrare. “Apre sempre” le orecchie, ed è difficile che gli sfugga qualcosa.