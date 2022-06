Spesso associato al termine generico di “intelligenza”, la “brillantezza” è piuttosto la capacità di evidenziare le proprie qualità, che possono essere pratiche, mentali e di qualsiasi altro genere, e metterle a disposizione della situazione. Una personalità brillante raramente manifesta panico anche quando è in difficoltà, e al contrario, sembra avere sempre la situazione sotto controllo. Anche nell’ambito sentimentale questo tratto viene nella quasi totalità dei casi considerato un potente “mezzo” di seduzione, sia che si tratti di uomini o donne. Stavolta prenderemo in esame gli uomini più brillanti di tutti, secondo lo zodiaco. Quali sono?

Ecco gli uomini più brillanti di tutti, secondo lo zodiaco. Li conosci?

Scorpione

E’ un prudente ma riesce a non apparire come un “fifone” perchè conosce i propri limitie “traccia una linea” tra se stesso e le avversità. Per questo motivo è difficile vederlo lasciarsi cogliere impreparato, anzi, pur essendo emotivo mantiene una “flemma” importante.

Capricorno

L’uomo Capricorno è quello che, per dirla alla mister Wolf di Pulp Fiction, risolve i problemi, essendo assolutamente in grado di gestire lo stress e le aspettative, comunque alte di chi lo conosce. Capricorno ama le attenzioni, e sono proprio queste a costituire la principale fonte motivazionale per “far bene”.

Acquario

L’uomo Acquario si fa “strada” nella vita semplicemente con la “forza di volontà” che risulta essere proprio nel senso generico del termine, la principale fonte di successo di questo segno. Nessuno nasce imparato e Acquario lo sa benissimo: è una personalità che da l’impressione di “non aver avuto nulla regalato” e che quindi risulta essersi fatta da sola.