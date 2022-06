Ecco la classifica degli animali più affettuosi e coccoloni con l’uomo

Non tutti gli animali possono avere un bel rapporto con l’uomo ma ci sono alcuni animali che creano un rapporto basato sull’affetto e sul contatto fisico anche con l’uomo. Alla base di ciò si deve sempre creare un rapporto di fiducia. Ecco qui quali.

I cani

In cima alla lista degli animali più affettuosi con l’uomo, non potevamo non menzionare il cane. Da sempre definito come il migliore amico dell’uomo, è definito come il nostro alleato più fedele. Con il loro modo di fare ci dimostrano sempre quanto siano felici di stare con noi: a partire dalle feste che ci fanno una volta che torniamo a casa, per finire con il coccolarsi accanto a noi.

I gatti

Diversamente dal cane, è considerato da sempre il più diffidente ma la realtà è ben diversa. Se avete un gatto, saprete di certo che è importante rispettare sempre il loro spazio. Il legame con i felini si ottiene attraverso il rispetto dello spazio personale. I gatti non possono essere costretti a fare qualcosa che non vogliono, né sarà utile punirli se hanno fatto qualcosa di sbagliato. Verranno da voi spontaneamente quando avranno bisogno di attenzione e di amore. Quando questo accadrà ti daranno la maggior dimostrazione del fatto che siano degli animali estremamente coccoloni! Una volta che si attaccano difficilmente se ne vanno, se non prima di ricevere la loro dose di coccole.

I conigli

I conigli sono animali socievoli che si adattano alla nostra compagnia. Questi animali in natura tendono ad essere prede, quindi sono un po’ paurosi. Per questo motivo è molto importante saper dedicare tempo e pazienza alla relazione. Una volta creato un legame con loro, saranno loro a cercare la nostra compagnia. Per avere un coniglio come animale domestico, è necessario disporre di una grande gabbia e adattarla alle sue esigenze con acqua, cibo, fieno, un substrato per il terreno. Occorre inoltre poter tenere il coniglio ad una certa temperatura in modo che non si raffreddi.

Gli uccelli

Da qualche tempo a questa parte, anche alcune razze di uccelli sono entrati a far parte dei nostri animali domestici come: i parrocchetti, i canarini, gli agarpornis, i pappagalli … sono solo alcuni tra i più comuni uccellini da compagnia. Gli uccellini possono diventare degli animali tra i più affettuosi, ma prima occorre stabilire un rapporto di fiducia. Gli uccelli hanno bisogno di stimoli, la loro gabbia deve essere grande e avere diversi punti dove appollaiarsi, altalene, giochi. A poco a poco il vostro uccellino si abituerà alla vostra presenza. Potrete iniziare rimanendo vicino a lui e offrendogli cibo direttamente dalla mano. Ogni giorno che passa si avvicinerà un po’, vi beccherà la mano. Una volta ottenuta questa vicinanza, potrete fare movimenti progressivi fino a quando non si sentirà sicuro e starà appollaiato su di voi.