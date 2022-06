La società umana in senso generale risulta essere, in maniera “critica”, competitiva e classista, e l’indice di popolarità è per questo piuttosto radicato a prescindere dal contesto. Se si vuole avere successo della vita, bisogna essere popolari, o almeno è quello che diversi esponenti della società ci comunica di continuo. In realtà non è per forza così, ma è indubbio che la popolarità se “accompagnata” da qualità e capacità di saper “vivere” rappresenta un elemento sicuramente importante. Il non sentirsi “abbastanza” nel contesto dove ci troviamo risulta essere una delle principali fonti di insicurezza in senso assoluto. Alcuni segni zodiacali, in questo caso le donne, sono generalmente i più popolari in assoluto.

Ecco le donne più popolari dello zodiaco. Le riconosci? Clicca e scoprilo!

Vergine

E’ popolare perchè molto intelligente, arguta, e anche affascinante, visto che racchiude tutte queste qualità dietro un alone di mistero. Vergine vive un paradosso, visto che è molto rispettata ma in molti casi non è quello alla quale ambisce, essendo un segno molto selettivo che preferisce quasi l’isolamento, a tratti.

Acquario

La donna Acquario sa benissimo come essere popolare: le basta essere se stessa, ossia socievole, comunicativa e senza peli sulla lingua: queste doti, che non rappresentano niente di diverso dal proprio modus operandi, permettono a queste personalitò di farsi spazio nei contesti più disparati senza fatica.

Toro

La donna Toro ambisce alla popolarità ma difficilmente ne è soddisfatta. Questo perchè, molto semplicemente, non la soddisfa realmente essendo in costante ricerca di approvazione sia dalle persone che conosce ma anche dal partner e dai familiari. Essendo spontanea viene comunque apprezzata proprio perchè dice quello che pensa.