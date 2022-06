Quando si pensa a degli uccelli sul balcone, si pensa ai piccioni, i quali sono sporchi e creano il proprio nido sui palazzi o sul balcone. In effetti, questi uccelli sono davvero pericolosi per la nostra salute, infatti sono portatori di germi e batteri. Rilasciano batteri soprattutto con i loro escrementi, quindi è necessario tenerli lontani dai nostri balconi.

Andiamo quindi a vedere qualche piccolo trucco per allontanarli però senza fargli del male.

Ecco un trucco infallibile per non avere escrementi di uccelli in terrazza

Di solito, i piccioni preferiscono le superfici lisce, per non ferirsi. Proprio per questo, evitano la sabbia e i sassolini di ghiaia. Per tenerli lontani, si possono riempire delle fioriere o le ringhiere piene di sabbia e sassolini, così da non farli avvicinare.

Un altro trucco è usare i fogli di alluminio, che con i riflessi, spaventano i piccioni e non li fanno avvicinare. Basterà prendere questi fogli e tagliarli in strisce, per poi attaccarle alle ringhiere, ai muri ma anche agli stendini, così da non farli avvicinare ai panni puliti. Queste strisce non devono essere troppo sottili, sennò non faranno effetto.

Lo stesso si può fare con vecchi cd, che creano lo stesso effetto delle strisce di alluminio. Anche le lattine di metallo vanno bene. Appendete tutto a dei fili o ad una corda molto sottile per poi legarli alla ringhiera. Vedrete come i piccioni staranno lontani.

Come succede con i fogli di alluminio, anche con i CD e con le lattine, questi uccelli si spaventeranno e andranno via.

Un altro trucchetto del tutto naturale e veloce per tenere lontano i piccioni dal balcone è quello di realizzare delle piccole bustine con delle spezie repellenti per questi uccelli. Basterà mescolare pepe, peperoncino e cannella e mettere tutto in queste piccole bustine. Poi chiudetele e appendetele alla ringhiera.

Il peperoncino può essere utilizzato anche attraverso i semi.

Basterà spargere i semi di peperoncino sulla ringhiera, sul pavimento o vicino lo stendino e quando i piccioni proveranno ad avvicinarsi, si irriteranno e andranno via. Ovviamente, questi semi devono essere cambiati frequentemente, un po’ come le spezie nei sacchetti.