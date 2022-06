I conigli sono gli animali da compagnia soffici che ti sorprenderanno

I conigli sono i roditori più famosi e simpatici del mondo. Sono piccoli, dolci e vanno molto d’accordo con i bambini. Se avete dei figli, adottare un coniglio come animale domestico vi aiuterà ad insegnare loro il rispetto e la responsabilità. Inoltre, non richiederà troppe cure e occuperà pochissimo spazio. Senza dubbio porterà a casa vostra tanto buon umore. I conigli hanno anche bisogno di attenzioni specifiche rispetto all’igiene, per quanto riguarda l’alimentazione e l’attività fisica.

Perché scegliere un coniglio

Cani e gatti occupano le prime posizioni nella classifica degli animali domestici più amati. Tuttavia, se cercate un fedele animale da compagnia, silenzioso e giocherellone, esistono anche altre alternative. Se avete un appartamento piccolo e non troppo tempo per portare a spasso un cagnolino, ebbene accogliere un coniglio in casa è sicuramente un’opzione consigliabile. Riusciranno a portare una serie di novità nella vostra routine e sono capaci anche di sorprendervi!

Un animale silenzioso

I conigli richiedono molto meno spazio di cani e gatti. In una gabbia sufficientemente grande e dove non manchi nulla, possono vivere in salute senza bisogno di ulteriore spazio. Tuttavia, è consigliabile lasciarli saltare ed esplorare la casa senza però perderli mai di vista. Poiché sono animali indipendenti, richiederanno poco tempo da dedicargli. Dovrete comunque dedicare loro del tempo e giocare assieme. Se avete dei figli piccoli, educateli in modo che rispettino le piccole dimensioni e la fragilità di questo docile mammifero.

Un perfetto giocherellone

Questi piccoli animali non hanno solo lunghe orecchie pelose e un musetto curioso e simpatico. Amano saltare da tutte le parti, esplorare e scoprire nuove cose. Pertanto, un coniglio come animale domestico potrebbe essere il compagno di giochi ideale per i bambini e per i ragazzi. Da ricordare di non perderlo mai di vista. Ma, contrariamente a ciò che può sembrare, i conigli interagiscono molto con i loro proprietari. Richiedono le coccole, amano giocare con voi e si divertono a stare in compagnia degli umani.

Animali molto intelligenti

Per quanto potremmo pensare al contrario, i conigli sono degli animali sorprendentemente intelligenti. Hanno una vera e propria predisposizione per l’addestramento e sono ben disposti ad imparare. Con una guida adeguata, possono essere addestrati proprio come i cani. Rispondono persino per nome e seguono i loro proprietari. Ad esempio, molti conigli imparano a fare, come fanno i gatti, i bisogni nell’apposita lettiera. Sono in grado anche di memorizzare e ripetere piccoli trucchi oltre al rispondere a vari comandi.