La calendula è una pianta perenne che porterà benefici al tuo balcone: ecco perché

La calendula è una pianta perfetta da tenere sul balcone perché permette una fioritura appariscente ed è facile da coltivare. Va seminata in primavera ma si trova anche in vendita sul vaso dal fiorista. La fioritura è prevista per l’inizio dell’estate, a cavallo di giugno e luglio, e prosegue quasi fino all’inizio dell’autunno.

Dobbiamo scegliere per lei uno spazio soleggiato per questo motivo risulta ideale come spazio il balcone di casa. Non è una pianta da appartamento, quindi se la scegliamo per tenerla in casa la vedremo appassire presto perché non è decisamente il suo habitat. Al massimo si accontenta di vivere su una finestra dove c’è una buona esposizione solare ma le tapparelle o i balconi vanno lasciati sempre aperti.

Quando sfiorisce non gettiamo via tutto! La calendula essendo una pianta selvatica dotata di una buona resistenza, si riproduce anche il prossimo anno purché non mettiamo a repentaglio la sua messa a dimora. Teniamo da parte il vaso (lo possiamo conservare anche dentro casa) e dobbiamo essere lesti a riporlo all’esterno e in una zona soleggiata non appena vediamo comparire i nuovi germogli.

La calendula: una pianta officinale

Ognuno di noi conosce le proprietà officinali della calendula ma forse non molti sanno che i suoi fiori sono commestibili e si possono utilizzare in tantissime ricette. Tra l’altro hanno una colorazione davvero accesa che vibra tra l’arancio scuro e il rosso e quindi dà una nota allegra alle nostre pietanze.

In particolare, possiamo usare i petali di calendula sui risotti a base di zucchine, porri e piselli così da creare un contrasto cromatico. Ma possiamo anche inserire i petali nelle insalate o nei piatti di carne così da divertire e invogliare i più piccoli al consumo di cibi bilanciati. Oppure possiamo raccogliere i fiori ed essiccarli così da realizzare delle benefiche tisane.

Una tisana di calendula permette di abbassare i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue e influisce in maniera positiva sulla secrezione biliare. Ha una forte componente antisettica capace di riequilibrare i valori della mucosa gastrica e quindi svolge un’attività di protezione contro l’ulcera o altri sintomi debilitanti del nostro apparato digerente. Rinforza le pareti venose e quindi interviene sul sistema cardiocircolatorio inducendo una riduzione dell’attività cardiaca e circolatoria. In questo modo favorisce la calma e il sonno, perfetta quindi da consumare la sera.

Funzionalità lenitive della pianta officinale

La calendula è molto usata in farmacia per le sue spiccate qualità lenitive. Contiene vitamina A ed è quindi efficace per l’idratazione della pelle, andando anche ad accelerare la guarigione delle ferite. Ottima per le dermatiti di qualsiasi tipo, le infezioni da pus o da acne e le infiammazioni localizzate.

Una pianta di calendula sul balcone è una garanzia contro ogni tipo di problema. Non solo una mera pianta ornamentale capace di ravvivare anche gli spazi più noiosi ma anche un’alleata per il benessere del nostro organismo e la salute della nostra pelle. Inoltre, non richiede una grande cura alimentando da sola il proprio sviluppo e la propria crescita.