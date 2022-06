La pressione alta fa cadere i capelli? ecco tutta la verità degli esperti

La pressione alta fa cadere i capelli e questo non è l’unico sintomo fastidioso della patologia che si acuisce con l’arrivo dell’estate. La pressione alta la conosciamo tutti poiché è un momento in cui la pressione arteriosa rallenta e può causare degli stati di instabilità fisica e mentale. A questa situazione possono subentrare malesseri come stordimento, perdita di lucidità, spossatezza generale e mancamenti.

Diventa più insistente con l’estate a causa delle alte temperatura e la disidratazione. Questi due fenomeni vengono spesso dimenticati ma possono risultare fatali. Un altro fattore di rischio sono gli sbalzi di temperatura quando passiamo da un ambiente raffreddato dall’aria condizionata a uno esterno con almeno 10°C di differenza.

A risentirne della pressione alta sono anche i capelli che si indeboliscono e cadono con maggiore frequenza. Come facciamo a fermare questo processo di caduta? L’unico modo che abbiamo a disposizione è quello di tenere sotto controllo la pressione affinché non si alzi in maniera improvvisa e non crei scompensi alle cellule pilifere.

Come curare la pressione alta se fa cadere i capelli

La pressione alta causa un restringimento dei vasi sanguigni e un rallentamento della pressione sanguigna. Con il rallentamento le cellule, i tessuti e gli organi non vengono adeguatamente ossigenati e possono causare delle reazioni a catena a volte piuttosto invalidanti e pericolose. Per questo dobbiamo evitare questa situazione e tenere sotto controllo gli sbalzi arteriosi.

I capelli che cadono sono una diretta conseguenza di un indebolimento non solo della cute ma anche dell’intero metabolismo. Le cause della perdita di capelli sono molteplici ma se tra queste figura la pressione alta possiamo in qualche modo intervenire. Quando si soffre di pressione alta bisogna subito rivolgersi al proprio medico curante che dopo aver fatto i dovuti controlli valuterà se c’è il bisogno di intervenire con un trattamento farmacologico mirato.

Il trattamento farmacologico dovrebbe evitare di far cadere i capelli ma dobbiamo anche tenere degli atteggiamenti responsabili, soprattutto in estate. Ciò che dobbiamo fare è evitare l’esposizione solare nelle ore più calde e controllare i livelli di idratazione. Gli esperti consigliano di bere nell’arco della giornata almeno due litri di acqua così si mantiene l’idratazione.

Sono ottimi per abbassare la pressione arteriosa anche gli infusi di karkadè e di tiglio, nonché il consumo di probiotici sotto forma di integratori naturali e l’acqua di cocco. L’aglio crudo è un farmaco naturale capace di ridurre in maniera efficace i livelli di pressione nel sangue ma se interagisci con le persone durante il giorno meglio consumarlo la sera.

Perché cadono i capelli?

I capelli sono il primo campanello di allarme quando qualcosa non va nel nostro organismo. Sono la parte meno importante e di conseguenza è normale che il corpo se deve sacrificare qualcosa per la salute opta per i capelli. Si tratta di una forma di sopravvivenza messa in atto all’origine della specie e non cambia mai. Le cadute di capelli stagionali non devono spaventarci ma se vediamo che la situazione non migliora allora è tempo di fare una visita più approfondita.