E’ innegabile che esistono tantissime perculiarità caratteriali che rendono una persona più o meno attraente anche nell’ambito sentimentale: il contesto femminile rappresenta uno scoglio difficile d affrontare in quanto a definizione perchè, probabilmente in modo ancora più diversificato le donne che hanno un’innata capacità seduttiva sono realmente molte, e sono tutte diverse. C’è chi ne fa “un’arma”, chi invece lo è in modo spontaneo, ma tutte le personalità femminili che prenderemo in esame sono famose per essere delle vere seduttrici. Coosa dice lo zodiaco, quali sono le seduttrici per eccellenza?

Le donne “nate” per sedurre. Ecco le “seduttrici” per eccellenza. Le conosci?

Sagittario

Se è vero che nell’amore “vince chi fugge”, la donna Sagittario ne è una concreta dimostrazione. Appare genuinamente difficile da comprendere fino in fondo, e raramente si stupisce di qualcosa e di qualcuno perchè sembra in grado di gestire in modo molto “leggero” e spontaneo le proprie emozioni. La Sagittario ha una cura “giusta”, non eccessiva del proprio aspetto, che trasmette grande sicurezza.

Scorpione

Sono schiette ma non maleducate, le donne Scorpione sono tra le più ambite sopratutto perchè con poche parole possono far “sciogliere” quasi qualuque personalità ostile o comunque indifferente. Non ama i proclami e gli atteggiamenti “sfegatati” ed estremi. Se si è intenzionati a fare colpo su una di loro bisogna essere genuini.

Pesci

Le Pesci vanno capite, comprese e quindi quasi naturalmente apprezzate. Rientrano in questa categoria le donne più sensibili ma che nascondono anche una grande forza interiore nell’ambito dell passione e dalla capacità di ascoltare. La donna Pesci appare più matura caratterialmente rispetto all’età anagrafica.