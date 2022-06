Meglio usare le creme solari o l’olio solare? La risposta che nessuno sapeva

Un bel dilemma quello di utilizzare le creme solari o l’olio solare: vediamo di risolvere una volta per tutte il dubbio. La scelta deve variare in base a due fattori: il tuo tipo di pelle e il tempo che dedicherai all’esposizione solare. La crema solare è più protettiva perché può raggiungere una schermatura solare pari al 50% mentre l’olio è indicato per le pelli già abbronzate che non si scottano.

In parte abbiamo già risposto al quesito ma bisogna valutare anche la nostra abitudine con il consumo di uno rispetto all’altro prodotto e anche calcolare l’età. I bambini, per esempio, devono avere una schermatura totale dal sole perché hanno le pelli più sensibili e tendono con facilità a scottarsi. Una pelle adulta può essere abituata al sole soprattutto se vive in una zona in cui l’esposizione è all’ordine del giorno.

Sia la crema solare che l’olio solare non vanno d’accordo con la sabbia perché si appiccica e si fa fatica a togliersela di dosso. In acqua, invece, reagiscono entrambi i prodotti alla stessa maniera: tendono a disperdersi nell’ambiente marino anche a causa della presenza del sale e va quindi aggiunta una nuova passata quando ci mettiamo di nuovo sotto il sole.

Meglio usare le creme solari o l’olio solare?

Gli esperti sono unanimi a dare una risposta a proposito. Anche se l’olio solare ha una protezione alta tra i due vince a livello di protezione la crema solare. Per questo motivo è uno dei prodotti più utilizzati e anche più venduti. Se andiamo a vedere la linea di prodotti solari vediamo che gli stessi produttori premiano la crema solare al posto dell’olio.

Il primo motivo è da ricercarsi nella conservazione. La crema si conserva meglio con le alte temperature tipiche della spiaggia e del mare. A differenza l’olio è più facile che si ossidi e quindi perda la sua efficacia. Inoltre, con la crema solare si può aumentare il fattore di protezione mentre con l’olio questa raggiunge un valore più basso.

La linea di condotta generale vuole che prima venga utilizzata la crema e poi l’olio. Nei primi giorni di esposizione se non si ha ancora preso il sole meglio affidarsi a una crema solare con protezione 50+. Al termine delle vacanze o al tramonto si può passare a stendere una dose di olio solare con un filtro di protezione più basso. Questo metodo favorisce l’abbronzatura sebbene prendiamo la tintarella anche con la schermatura completa e inoltre dura anche più a lungo nel tempo.

Ricordati poi di scegliere sempre dei prodotti ecologici così da proteggere la salute della tua pelle e anche l’ecosistema marino. I filtri chimici causano interferenza con i nostri ormoni e aumentano la probabilità di far comparire i radicali liberi. In acqua, invece, queste sostanze tossiche intervengono nell’ambiente andando a scompensare il PH. I filtri naturali fanno più fatica a essere assorbiti dalla pelle ma in cambio compensano con un maggior rispetto per la pelle e l’ambiente. Quindi è più importante scegliere il biologico rispetto al chimico che preoccuparsi di utilizzare creme solari o l’olio.