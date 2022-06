Il bicarbonato di sodio oltre ad aiutare nelle pulizie della casa, può essere utilizzato anche per il giardino. Basterà una semplice spolverata, per avere dei risultati incredibili.

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale che viene usato molto spesso da chi decise di non usare più i prodotti chimici ma solo naturali per pulire la propria casa. Oltre ad essere un igienizzante e uno sgrassatore, viene utilizzato in cucina come lievito. Inoltre, come abbiamo già detto può essere di aiuto anche in giardino, tiene lontano gli insetti ma può essere usato anche per la pulizia dei vasi.

Nessuno lo sa, ma ecco come usare il bicarbonato contro gli afidi

Gli afidi, sono conosciuti anche come i pidocchi delle piante. Hanno un corpo minuscolo a forma di pera e sono lunghi da 1 a 3 centimetri. Ci sono diverse specie di questo i tetti, tutti diversi, ad esempio anche il colore cambia.

Per le nostre piante sono pericolosi perché con la bocca, risucchiano la linfa della pianta, portandola a morire.

Inoltre, la saliva fa produrre alle piante delle protuberanze che impediscono alla pianta di effettuare la fotosintesi nel modo giusto. Inoltre, ci può essere anche la comparsa di alcuni funghi pericolosi.

Per fortuna, esistono dei rimedi naturali in grado di cacciare via questi afidi e tenerli lontani una volta per tutte. Ovviamente bisogna intervenire il prima possibile.

Se vediamo che la pianta è infestata da afidi, bisogna prendere un litro di acqua e metterci un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Giriamo il tutto finché non si sarà sciolta tutta la polvere. Poi andiamo ad innaffiare le piante con quest’acqua. Rifare la stessa cosa dopo due settimane.



Bisogna però stare attenti a non bagnare le le foglie o le radici della pianta. Il bicarbonato è capace di limitare la proliferazione batterica e quindi può essere utilizzato per eliminare questi pidocchi. Inoltre, oltre al bicarbonato di sodio in alternativa, se in quel momento non si possiede, si può usare anche il sapone di Marsiglia.

Dopo questo breve trattamento, i pidocchi andranno via e la pianta sarà salva e potrà continuare a vivere e a fiorire nel modo giusto.