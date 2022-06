La bella stagione oltre ad essere associata alle vacanze, sviluppa anche un numero importante di “criticità” legate sia ai contesti vacanzieri, ma anche semplicemente legati ai contesti climatici e naturali. L’estate è anche il mese di diverse tipologie di insetti che proprio in questo periodo sono decisamente più attivi, a causa sopratutto delle temperature tendenzialmente più elevate. Oltre alle “conosciute” zanzare possono palesarsi diverse forme di lumache, che sembrano prediligere in particolare i nostri balconi. Perchè?

Nessuno lo sa, ma in estate arrivano le lumache nel balcone: ecco perchè

Le lumache infatti sono conosciute sopratutto nella loro variante con il guscio protettivo (le chiocciole) ma anche quelle senza guscio (note come limacce, che fanno parte della famiglia degli arionidi) particolarmente diffuse nel periodo estivo. Questo perchè durante l’inverno le lumache vanno incontro ad una sorta di “ibernazione”: si avvolgono in una sostanza che li protegge dal freddo fino ai primi caldi. Si nutrono sopratutto di vegetali e fiori.

E’ sopratutto la temperatura calda ed umida ad attirare questi animali che non sono velenosi ma possono essere tossici per gli animali domestici oltre a garantire una presenza estetica non sempre gradita. Generalmente si muovono con il favore dell’oscurità e tendono a stare lontane dalle fonti di rumore e di luce troppo forti, ecco perchè è difficile vederle in pieno giono.

Per sbarazzarsene senza farle male è sufficiente utilizzare un piatto o altro contenitore basso e riempirlo di birra (magari unito ad un po’ di miele), in quanto sono naturalmente attirate dalle sostanze che contengono lieviti. Una volta attirate, le lumache difficilmente possono uscirvi. A questo punto possiamo semplicemente spostarle lontano dalla nostra abitazione, magari in un prato lontano. Un modo per tenerle lontano è rappresentato dalla comune segatura che le porta a stare lontano: è sufficiente cospargerne un po’ nei pressi delle finestre per fungere da “deterrente”.