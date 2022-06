Oroscopo Paolo Fox domani, 23 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 23 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con un cielo che porterà qualche divisione in amore. Qualche Sagittario si dovrà domandare se è felice in questo momento, chi è solo è probabile che non avrà voglia di mettersi in gioco. Ci sarà chi sarà troppo preso dalla propria vita professionale o ancora l’amore sta causando troppe difficoltà. Chi poi lavora fuori città sta portando avanti i rapporti affettivi con estrema fatica.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani le stelle ti incoraggeranno a prendere decisioni importanti. Non dovresti fossilizzarti sui particolari, ma guardare più in là, al futuro. Non sarà difficile per te che sei un segno lungimirante. Chi si fermerà a pensare a cosa gli è capitato negli ultimi tempi si sarà reso conto di essere cresciuto molto poco. Ci sono stati cambiamenti non dipesi da te. Adesso però devi guardare oltre. L’amore sarà tutelato da questo cielo. Attenzione alle spese di troppo!

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani l’amore potrà tornare in primo piano, ma anche le amicizie potrebbero regalarti emozioni belle. Forse un sentimento che in apparenza sembrava di poco conto ti sorprenderà. Perché non fai programmi particolari per domenica prossima e sfrutti al meglio questa Luna favorevole? Stai vivendo un bel momento per riprendere in mano le cose, i tuoi spazi, condividere ciò che fai con altri o solo risolvere dei problemi.

Oroscopo domani: Pesci

Domani avere Venere contraria vorrà dire che sarai più assorbito dalla tua vita pratica e professionale piuttosto che da quella sentimentale. Finalmente sei di nuovo pronto a fare scelte importanti per il tuo futuro. Ricordati che il prossimo autunno ti consentirà di recuperare terreno. Chi vorrà chiarire in amore, dovrebbe aspettare qualche giorno. Da domani fino a sabato ci saranno stelle strane.