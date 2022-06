La storia della mortadella, per chi ancora non lo sapesse, è una storia distante nel tempo, che raggiunge addirittura il I secolo. In principio veniva definita cibo nobile e proprio per le sue caratteristiche eccellenti era un salume molto caro, destinato a finire sulle tavole più rilevanti di tutta Europa.

Nell’Ottocento la sua reputazione cambiò totalmente, tanto da diventare un prodotto popolare e spesso creato con carne di qualità non alta. Oggi, per fortuna, la mortadella è tornata ad essere equivalente di bontà e qualità: un salume dal profumo, che viene prodotto in grandi quantità grazie alla combinazione delle migliori selezioni di carni italiane lavorate con spezie e aromi naturali in un mix unico e incomparabile.

Dal punto di vista nutrizionale la mortadella è piena di vitamina B1 e B2 e di proteine nobili. Ulteriormente, è agiata di sodio, potassio, fosforo, ferro e zinco. Un vero e proprio alimento fatto e finito, saziante, appagante e un piacere non troppo proibito da concedersi, con moderazione, in un regime alimentare equilibrato.

Il marchio di tutela IGP di cui si fregia la Mortadella Bologna è un’aggiuntiva garanzia di autenticità e beneficio nutritivo per che ne mangia, in quanto il limitativo disciplinare di produzione, a cui le aziende devono rigorosamente attenersi, ne assicura e attesta la qualità, che si può distinguere già tagliandone una fetta, il che sprigiona una varietà di profumi unici, propri delle materie prime adoperate. Ma anche il divieto di usare polifosfati, farine, coloranti e proteine del latte. Ma quanto dura la mortadella in frigo?

Quanto dura la mortadella affettata in frigo? Ecco la risposta

La mortadella deve essere rinfrescata, ina maniera ideale a una temperatura compresa tra 2 e 4 gradi. Una volta aperta, dovrebbe essere arrotolata in un involucro di plastica.

La qualità rimane buona fino a 7 giorni. Quindi col sottovuoto la mortadella si mantiene di più anche in frigorifero: fino a una settimana, però poi deve essere mangiata. Però abbiamo anche un’altra opzione. Difatti le fette possono essere collocati ben stese dentro sacchetti per surgelare gli alimenti. In congelatore, la mortadella si conserva fino anche a due settimane.Ma il nostro consiglio è quella di consumarla il prima possibile per godervi a pieno il suo gusto unico ed inimitabile.