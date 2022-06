Anche se sembrerà strano, prima non esistevano i cellulari ma erano considerati dei privilegi, dei beni che non tutti si potevano permettere. Era raro avere il telefono in casa, solo i più ricchi lo possedevano. E molte persone per telefonare dovevano usare quelli per strada, nelle cabine telefoniche, usando il gettone. Questa cosa ormai non si usa più, dato che chiunque possiede un cellulare, anche i bambini più piccoli.

Quanto vale il gettone telefonico 7805? La risposta toglie il fiato

Prima per chiamare qualcuno si usavano i gettoni, che ormai sono scomparsi e hanno un significato simbolico, infatti vengono usati come oggetti da collezione. Ogni gettone, come la moneta, è diverso, infatti ha un numero inciso che rappresenta l’anno di produzione.

La prima moneta che è stata prodotta in Italia è la Siptel nel 1927. È un gettone che vale molto, ovviamente non tantissimo, ma di più rispetto alle altre. Il prezzo è aumentato perché è stata la prima moneta coniata e vale circa 60-90 euro. C’è da dire che il prezzo varia anche in base a come è stato conservato, se è in ottimo stato o meno. Quindi oltre alla rarità, bisogna sempre considerare anche lo stato di conservazione, più è tenuto bene, più il gettone vale. Questo ovviamente vale un po’ per tutti gli oggetti da collezione, che vengono considerati anche in base a come sono ‘fisicamente’.

Un gettone particolare è quello del 7805, dato che non ne sono stati creati molti. Il suo valore più che monetario è simbolico dato che non vale più di 10-15 euro. Ovviamente deve essere perfetto, se ci sono graffi o ammaccature, il gettone varrà ancora di meno.

È anche vero però, che non sono gettoni da investimento, cioè non si acquistano per investire, come di solito succede per le monete d’oro, ma sono considerati degli oggetti da collezione, quindi non è importante il loro prezzo.