Saluta per sempre i piccioni con queste spezie in balcone

Allontanare i piccioni con delle spezie potrebbe essere la salvezza per molte persone che proprio non sopportano più la loro presenza. Il problema non è tanto che sostano nei cornicioni delle finestre o dei balconi ma il fatto che possano lasciare diversi “ricordini” che intaccano la superficie e la rovinano in maniera irreversibile.

Per allontanare definitivamente questi simpatici ma fastidiosi volatili possiamo utilizzare delle spezie che a loro risultano particolarmente sgradite. Se fallisce ancora il nostro intento di salutare i piccioni allora possiamo dotare lo spazio occupato dai volatili di altri strumenti che risulteranno sicuramente efficaci.

Ma la prima mossa da fare è evitare di perdere briciole di pane o di cibo negli spazi in cui si mettono i piccioni. Spesso si posizionano per riposarsi e dormire ma altre volte sono attratti dai nostri balconi perché lì trovano sempre una fonte di cibo disponibile. Facciamo attenzione anche al cibo umido e secco del cane o del gatto che può attirare degli stormi di colombi e piccioni pronti a divorare ciò che rende appetibile.

Addio piccioni, e grazie alle spezie!

Prima di cantare vittoria procurati queste spezie specifiche: peperoncino, pepe e cannella. Le prime due piccanti sono piuttosto invasive e i nostri nemici fanno fatica a sopportarle. La seconda, ovvero la cannella, può sembrare innocua ma nonostante l’odore sia piacevole e avvolgente per loro risulta intollerabile.

Quindi, riempiamo delle ciotoline con queste spezie (abbondiamo) oppure spruzziamo una soluzione di acqua e spezie sui muri e sulle pareti interessati dallo stazionamento dei piccioni. Possiamo anche creare delle candele che contengono queste fragranze. In questo caso la spezia più indicata è la cannella.

Quando procederemo ad accendere la candela, l’aroma di cannella essendo piuttosto forte, si disperderà in tutto l’ambiente. Questa soluzione è più indicata per i terrazzi andando così a coprire una maggiore metratura. Per le finestre e i balconi meglio mettere semplicemente delle stecche che svolgono la stessa funzione protettiva. Al posto della candela funziona anche il bruciatore di essenze oppure l’umidificatore. Basterà mettere qualche goccia di olio essenziale per liberare l’aroma.

Se non abbiamo le spezie utilizziamo dell’ammoniaca o della candeggina da posizionare su dei bicchieri ma evitiamo se ci sono bambini o animali domestici in casa.

Altri strumenti per allontanare i piccioni

Alcune soluzioni molto funzionali, semplici ed economiche sono quelle di mettere delle figure realizzate con i sacchetti di plastica o dei fogli di alluminio. Vanno bene anche le confezioni delle uova di Pasqua. Basta mettere un sostegno in legno su un vaso e creare una sorta di vestitino che si possa muovere con il vento. I piccioni vedendo questi soggetti sospetti non si poseranno per paura di essere attaccati.

Le girandole colorate sono un’altra idea vincente. Quando girano per opera del vento fanno un fastidioso rumore che a noi risulta quasi impercettibile ma per i volatili è davvero intollerabile. Oppure se ci avanzano dei CD non più funzionanti potremmo attaccarne qualcuno alla finestra o al balcone con del filo di plastica trasparente. Il movimento rotatorio spaventerà a morte i piccioni.